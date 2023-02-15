Еврокомиссия поддержала включение Украины в зону свободного роуминга ЕС. Это позволит украинцам в ЕС не платить за роуминг на постоянной основе

Европейская Комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Это позволит украинцам не платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС. Аналогично путешественники из ЕС будут пользоваться теми же льготами при посещении Украины.

Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план является дорожной картой для полной реализации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину.

Теперь это предложение будет рассмотрено Советом Европейского союза. Совместное решение должно быть принято Торговым комитетом ЕС-Украина, чтобы предоставить взаимный внутренний рыночный режим для роуминга.

Отмечается, что скорость, с которой Украина будет интегрироваться во внутренний рынок роуминга ЕС, будет зависеть от скорости имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.

Напомним, недавно украинские и европейские операторы связи подписали Совместное заявление, благодаря которому украинские абоненты, находящиеся в Европе, смогут и далее пользоваться доступными тарифами роуминга. Однако это соглашение носит временный характер – до 1 июля 2023 года. Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС, о котором идёт речь в предложении Европейской Комиссии, будет действовать на постоянной основе.

Источник: Европейская Комиссия