Украинцы в ЕС сохранят доступные тарифы в роуминге — соответствующий договор продлили до 1 июля 2023 года

02 февраля 2023 года в рамках Саммита Украина-ЕС было объявлено о подписании нового Совместного заявления украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи о координации усилий для обеспечения доступного роуминга для украинцев, вынужденно находящихся на территории ЕС. Это позволит украинским абонентам, которые находятся в Европе, и в дальнейшем пользоваться доступными тарифами роуминга.

Отмечается, что в общей сложности 27 операторов мобильной и фиксированной связи Украины и других стран Европы подписали это Совместное заявление. К нему присоединились 7 украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom и 3Mob) и 20 европейских операторов. Соглашение было достигнуто при поддержке Европейской Комиссии, НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи) и при участии BEREC (Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций).

Новое совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие 6 месяцев. Оно представляет собой продление тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках предыдущего Совместного заявления, заключенного 8 апреля 2022 года и действовавшего последние 9 месяцев.

Совместное заявление позволит и дальше продолжать добровольные меры по предоставлению доступных или бесплатных услуг международного роуминга и международных звонков, чтобы помочь украинцам оставаться на связи и иметь доступ к интернету.

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Для сравнения, обычно услуги роуминга регулируются межоператорскими тарифами, которые не разглашаются для широкой публики. Однако составить мнение о потенциальной стоимости таких услуг можно на основании Положения о роуминге ЕС. Там указано, что с 01.07.2022 года по 31.12.2024 года 1 минута звонка может стоить до €0,022 евро (приблизительно 0,85 грн), а 1 ГБ трафика — до €2 евро (примерно 78 грн). Украинцы будут получать эти услуги без дополнительных доплат в пределах тарифов, хотя украинские операторы, вероятно, продолжат выплачивать европейским операторам какие-то суммы за пользование их сетями. Мы пытались получить точные данные по выплатам «доступных тарифов европейской зоны свободного роуминга», однако все украинские операторы отказались предоставить информацию, аргументировав это условиями договора NDA.

Существует прямая зависимость между количеством временно перемещенных лиц и количеством «роумеров». Так, в начале 2022 года обычное количество «роумеров» мобильных операторов Украины составило около 2 млн абонентов в месяц. В марте 2022 года их количество достигло пикового показателя в 5 млн абонентов. В период с июня по декабрь 2022 количество абонентов в роуминге колебалось в пределах от 3,9 до 4,4 млн абонентов в месяц.

Оператор Vodafone Украина сообщил о продолжении действия услуги «Доступный роуминг», бесплатное подключение которой действует для клиентов в большинстве тарифов оператора в более чем 30 странах. В рамках услуги доступно 10 ГБ мобильного интернета и 100 минут для разговоров с абонентами в Украине и стране пребывания.

«Киевстар» еще раньше продлил действие услуги «Роуминг как дома» на 2023 год для 27 стран. Оператор lifecell запустил акцию «Гигабайты без границ». Она действует до 30.06.2023 и позволяет использовать тарифные гигабайты в 32-х странах так же, как в Украине.