Европарламент одобрил систему авторизации въезда в ЕС с обязательными электронными анкетами по 7 евро. Как изменятся правила «безвиза»?

5 июля 2018 года Европарламент утвердил планы по внедрению европейской системы информации о поездках и разрешений (European Travel Information and Authorisation System, Etias), предусматривающей необходимость получения предварительное разрешения на въезд в Шенген. За соответствующее решение проголосовали 494 депутата при 115 голосах против; еще 30 человек воздержались.
Эта система была разработана как раз для иностранных граждан, имеющих право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза. И теперь граждане «безвизовых стран» для поездки в ЕС будут обязаны проходить дополнительную «авторизацию».
В ЕС давно назревала серьезная реформа миграционной системы, частью которой, собственно, и есть Etias. Система, как ожидается, повысит внутреннюю безопасность, позволит эффективнее бороться с нелегальной иммиграцией и ускорит прохождение контроля на границах путем выявления и отсеивания потенциально опасных лиц еще на этапе предварительной проверки.
Вовсе нет. Окончательное решение будет приниматься сотрудником пограничной службы при проверке документов на границе.
Прохождение проверки через Etias после запуска системы станет обязательным для всех, кто путешествует в ЕС по безвизовому режиму. То есть, новые правила будут применяться не только в отношении Украины, но и в отношении всех остальных стран (свыше 60), для которых действует безвизовый режим с ЕС. Граждане с правом на проживание в странах-членах ЕС и действующей визой в паспорте – едва ли не единственное исключение.
Нужно будет заполнить специальную форму, похожую на визовую анкету, но только в электронной, а не в бумажной версии, на сайте, который будет вести специально созданный орган ЕС. Обещают, что форма будет максимально упрощена и заполнить ее не составит особых проблем. Предоставленная заявителем информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. Предполагается, что обработка анкеты и выдача разрешения должны занять не больше 96 часов.
Да, процедура является платной, стоимость анкеты – 7 евро. Но действовать выданное разрешение будет три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Кроме того, лица младше 18 и старше 70 лет освобождаются от уплаты сбора.
Это возможно. Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. Но срок обработки в таком случае не должен превысить четырех недель. При получении отказа, который должен быть обоснован, у заявителя есть право оспорить решение.
Риск есть всегда, даже на границе с предварительным разрешением и биометрическим паспортом на руках, но это вовсе не означает, что вам откажут. Для отказа должны быть веские причины. Да и можно вспомнить, что перед запуском «безвиза» тоже высказывались многочисленные домыслы и опасения, но в итоге никой «массы отказов» не было. Сейчас механизм отлажен и работает как часы.
Нет, на самом деле ЕС не является первопроходцем в этом плане. Схожая система разрешений давно действует в США и Австралии, а с недавних пор — и в Канаде. Американская ESTA в 99% выдает результат в течение пяти секунд после ввода данных. В США сбор при подаче анкеты составляет $14, а разрешение действует в течение двух лет.
Для вступления в силу новых правил безвизового режима с ЕС документ должен утвердить еще Совет ЕС, затем документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС». Сейчас запуск Etias намечен на 2021 год. Она дополнит систему регистрации на границах Шенгена EES, которая заработает в 2020 году и будет собирать отпечатки, фото и другие данные у всех путешественников. Изначально Etias заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Лишь спустя три года с начала работы системы новые правила будут действовать и при пересечении границы наземным транспортом.