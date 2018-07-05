Европарламент одобрил систему авторизации въезда в ЕС с обязательными электронными анкетами по 7 евро. Как изменятся правила «безвиза»?
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1
Что случилось?

5 июля 2018 года Европарламент утвердил планы по внедрению европейской системы информации о поездках и разрешений (European Travel Information and Authorisation System, Etias), предусматривающей необходимость получения предварительное разрешения на въезд в Шенген. За соответствующее решение проголосовали 494 депутата при 115 голосах против; еще 30 человек воздержались.

2
Но, погодите, а как же безвизовый режим?

Эта система была разработана как раз для иностранных граждан, имеющих право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза. И теперь граждане «безвизовых стран» для поездки в ЕС будут обязаны проходить дополнительную «авторизацию».

3
Но зачем все эти сложности?

В ЕС давно назревала серьезная реформа миграционной системы, частью которой, собственно, и есть Etias. Система, как ожидается, повысит внутреннюю безопасность, позволит эффективнее бороться с нелегальной иммиграцией и ускорит прохождение контроля на границах путем выявления и отсеивания потенциально опасных лиц еще на этапе предварительной проверки.

4
Положительный вердикт по анкете = 100% гарантии на взъезд в Шенгенскую зону?

Вовсе нет. Окончательное решение будет приниматься сотрудником пограничной службы при проверке документов на границе.

5
Нововведение затронет только украинцев или всех?

Прохождение проверки через Etias после запуска системы станет обязательным для всех, кто путешествует в ЕС по безвизовому режиму. То есть, новые правила будут применяться не только в отношении Украины, но и в отношении всех остальных стран (свыше 60), для которых действует безвизовый режим с ЕС. Граждане с правом на проживание в странах-членах ЕС и действующей визой в паспорте – едва ли не единственное исключение.

6
Понятно, а что нужно для получения этого самого предварительного разрешения на въезд и как все будет работать?

Нужно будет заполнить специальную форму, похожую на визовую анкету, но только в электронной, а не в бумажной версии, на сайте, который будет вести специально созданный орган ЕС. Обещают, что форма будет максимально упрощена и заполнить ее не составит особых проблем. Предоставленная заявителем информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. Предполагается, что обработка анкеты и выдача разрешения должны занять не больше 96 часов.

7
Услуга ведь будет платной? И что теперь надо получать разрешения на каждую новую поездку?

Да, процедура является платной, стоимость анкеты – 7 евро. Но действовать выданное разрешение будет три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Кроме того, лица младше 18 и старше 70 лет освобождаются от уплаты сбора.

8
Но если на этапе проверки анкеты возникнут проблемы?

Это возможно. Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. Но срок обработки в таком случае не должен превысить четырех недель. При получении отказа, который должен быть обоснован, у заявителя есть право оспорить решение.

9
То есть, есть риск получить отказ?

Риск есть всегда, даже на границе с предварительным разрешением и биометрическим паспортом на руках, но это вовсе не означает, что вам откажут. Для отказа должны быть веские причины. Да и можно вспомнить, что перед запуском «безвиза» тоже высказывались многочисленные домыслы и опасения, но в итоге никой «массы отказов» не было. Сейчас механизм отлажен и работает как часы.

10
А как насчет других стран, или ЕС отличился первым?

Нет, на самом деле ЕС не является первопроходцем в этом плане. Схожая система разрешений давно действует в США и Австралии, а с недавних пор — и в Канаде. Американская ESTA в 99% выдает результат в течение пяти секунд после ввода данных.  В США сбор при подаче анкеты составляет $14, а разрешение действует в течение двух лет.

11
И когда все заработает?

Для вступления в силу новых правил безвизового режима с ЕС документ должен утвердить еще Совет ЕС, затем документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС». Сейчас запуск Etias намечен на 2021 год. Она дополнит систему регистрации на границах Шенгена EES, которая заработает в 2020 году и будет собирать отпечатки, фото и другие данные у всех путешественников. Изначально Etias заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Лишь спустя три года с начала работы системы новые правила будут действовать и при пересечении границы наземным транспортом.

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