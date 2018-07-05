Европарламент одобрил систему авторизации въезда в ЕС с обязательными электронными анкетами по 7 евро. Как изменятся правила «безвиза»?

Для вступления в силу новых правил безвизового режима с ЕС документ должен утвердить еще Совет ЕС, затем документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС». Сейчас запуск Etias намечен на 2021 год. Она дополнит систему регистрации на границах Шенгена EES, которая заработает в 2020 году и будет собирать отпечатки, фото и другие данные у всех путешественников. Изначально Etias заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Лишь спустя три года с начала работы системы новые правила будут действовать и при пересечении границы наземным транспортом.