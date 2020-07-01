Европейский инвестиционный банк выделил €50 млн на развитие инновационного парка UNIT.City

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал предоставление кредита в размере €50 млн для первого инновационного парка Украины UNIT.City. Эти средства будут направлены на финансирование проекта «Инновационный кампус для Украины». Он предусматривает дизайн, реновацию и строительство новых специализированных помещений и сооружений в парке UNIT.City.

Проект «Инновационный кампус для Украины» получит поддержку от InnovFin Science, совместной инициативы Европейской комиссии и ЕИБ, которая способствует инвестициям в научные исследования и инновации государственных и частных учреждений. Кредит предоставляется в рамках программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» и управляется ЕИБ.

По задумке, данный проект поможет создать один из крупнейших хабов в Центральной и Восточной Европе, сочетающий профильную инфраструктуру и инновационную экосистему для IT и технологических компаний. В городском пространстве на 25 гектарах разместятся новые офисы стартапов и учебные IT-центры, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры, инкубаторы и акселераторы, способствующие развитию технологической отрасли в Украине. Проект включает частный учебный IT-центр, многофункциональные адаптивные площади для ряда офисных помещений, цифровые производственные лаборатории, помещения общего пользования, пространство для взаимодействия, переговорные комнаты, помещения для семинаров и событий, а также другие вспомогательные сооружения и объекты инфраструктуры.

Кредитная линия ЕИБ предусматривает до 10 траншей минимум по €5 млн каждый. Средства предоставляются на 9 лет с выгодной для Украины годовой процентной ставкой, но сама ставка не уточняется.

Строительство новых кампусов инновационного парка предусматривает общую площадь 70 000 квадратных метров. Общая стоимость проекта оценивается в €110 млн. Таким образом, около половины прогнозируемых расходов профинансирует ЕИБ.

Источник: «Европейская правда»