Европейский суд начал рассмотрение апелляции Google на штраф Еврокомиссии в €2,4 млрд за манипуляции с поисковой выдачей





На этой неделе в Европейском суде общей юрисдикции начинаются слушания по апелляции Google на решение Европейской комиссии, которая в 2017 года оштрафовала поискового гиганта на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска. Слушания будут проходить на протяжении трех дней, передает BBC.

На момент вынесения решения в 2017 году этот штраф стал крупнейшим из всех, что когда-либо накладывала Еврокомиссия. Напомним, в результате расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что Google манипулировала поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов в ущерб интересам конкурентов и потребителей. В Великобритании, эти манипуляции, как сообщается привели к увеличению трафика сервиса в 45 раз, а в Германии — в 35 раз. Компания Google обжаловала это решение, подав апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции. И вот сейчас началось рассмотрение этого дела.

«Мы обжаловали решение Европейской комиссии, потому что оно неправомерное с точки зрения закона, фактов и экономики. Товарные объявления всегда помогали людям быстро и легко находить необходимые продукты, а продавцам — потенциальных покупателей. Мы с большим нетерпением ждем возможности выступить в суде и доказать, что мы улучшили качество [сервиса] и расширили выбор для потребителей». Представитель Google

Европейская комиссия в этом деле приняла сторону мелких сайтов сравнения цен (Kelkoo, Twenga, Foundem и др.), которые пожаловались на Google, обвинив последнюю в злоупотреблении доминирующим положением и подавлении конкуренции.

Ожидается, что суд примет решение по апелляции во второй половине года.

Остается добавить, что в период с 2017 по 2019 годы Европейская комиссия (антимонопольный орган Евросоюза) назначила Google три крупных штрафа на общую сумму €8,2 млрд. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения, а в 2019 году еще на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов. По этим двум решениям поисковый гигант тоже подал апелляции.

Как известно, подобные судебные разбирательства могут длится годами, так как судебная система Европы, как и любого государства, устроена таким образом, что можно подавать бесчисленные апелляции.

Источник: BBC