Google оштрафовали в Европе на €1,49 млрд за блокирование конкурирующих рекламодателей

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В Евросоюзе закончилось рассмотрение последнего, третьего дела о нарушениях Google антимонопольного закона. И сегодня на сайте Европейская комиссия (антимонопольный орган Евросоюза) вынесла свое решение по этому делу. Итогом разбирательства, как мы уже упоминали, стал очередной штраф. Его размер — €1,49 млрд (1,29% от годового дохода Google в 2018 году). Основанием для нового штрафа названо неконкурентное поведение — Google несправедливо ограничивает конкурентов собственным сервисом AdSense.

Напомним, Еврокомиссия официально обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке интернет-рекламы в 2016 году. По итогам многолетнего расследования Еврокомиссия выявила три формы проявления этого неконкурентного поведения и злоупотреблений:

Начиная с 2006 года, Google включала в рекламные контракты пункты об эксклюзивности. Чтобы получить эти эксклюзивные условия для всех своих сайтов, издателям нужно было следовать определенным правилам. В частности, им запрещалось размещать в поисковых выдачах на этих сайтах рекламные объявления конкурентов.

В марте 2009 года Google постепенно начала заменять пункты об эксклюзивности в контрактах на так называемые условия «Премиум-размещения». Для удовлетворения требований «Премиум-размещения» владельцам сайтов приходилось выделять самое видное место в поисковой выдаче под рекламу Google и заказывать определенное минимальное количество рекламы Google. В результате конкуренты Google были лишены возможности размещать свои поисковые объявления на самом видном месте и зарабатывать на переходах по рекламным ссылкам на страницах результатов поиска.

В марте 2009 года компания Google также включала в контракты положения, требующие от издателей при каждом внесении малейших изменений в способ отображения любых конкурирующих рекламных объявлений предварительно запрашивать письменное разрешение Google. Таким образом Google мог контролировать, насколько привлекательными могут оказаться конкурирующие рекламные объявления.

Это свежее решение по AdSense увеличивает общую сумму штрафов, наложенных Еврокомиссией на Google, до впечатляющих €8,2 млрд. Опыт прошлых лет подсказывает, что Google уже готовит апелляцию.

Источник: Еврокомиссия и The Verge