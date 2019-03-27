Европейский акселератор StartupWiseGuys инвестировал в украинский сервис FakesRadar, который распознает фейки и сообщения от сомнительных источников в Facebook и Twitter
Украинский антифейковый сервис FakesRadar получил инвестицию от европейского акселератора StartupWiseGuys, который вместе с Министерством обороны Эстонии реализует программу кибербезопасности CyberNorth.
Благодаря расширению FakesRadar в Google Chrome возможно мониторить правдивость сообщений, опираясь на базы данных международной сети признанных организаций, среди которых такие авторитетные фактчекинговые проекты, как EUvsDisinfo.eu, StopFake.org, VoxCheck и десятки других.
Chrome-плагин FakesRadar распознает фейки и сообщения от сомнительных источников в Facebook и Twitter. Плагин маркирует обнаруженные во френд-ленте фейки красной рамкой, а сообщения от источников, которые ранее распространили дезинформацию, — желтой. Таким образом пользователи самых популярных социальных сетей получили инструмент противодействия дезинформации.
“Вера в готовность соцсетей преодолевать фейки граничит с клинической наивностью, а готовность поручить это дело государству — с продвижением авторитаризма. Только академическая независимость, свобода слова и гражданское действие могут создавать знания, распространять правду и опровергать мифы. Именно для этого и создан FakesRadar,”- отметил руководитель FakesRadar Дмитрий Потехин.
“FakesRadar только что успешно прошел тщательный независимый аудит безопасности и теперь рад объединить усилия с мощной командой CyberNorth. StartupWiseGuys оценил FakesRadar в 990 тысяч евро и мы уверены, что это прекрасное начало,” — заявил технический директор FakesRadar Александр Павленко.
Отметим, что программа CyberNorth инвестирует в компании, которые делают практический вклад в развитие кибербезопасности и искусственного интеллекта. Программу CyberNorth воплощает европейский акселератор StartupWiseGuys при поддержке Министерства обороны Эстонии. Идея проекта также получила поддержку Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета и Internews Network.
Chrome-плагин FakesRadar можно скачать бесплатно на Chrome-маркете по следующей ссылке.
Источник: FakesRadar