Европейский акселератор Startup Wise Guys объявил об открытии набора в программу CyberNorth для украинских стартапов по кибербезопасности

Крупнейший B2B-акселератор Европы Startup Wise Guys с главным офисом в Эстонии объявил в Украине набор в программу по развитию стартапов в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта CyberNorth, которая проводится при поддержке Министерства обороны Эстонии.

Украинцы смогут познакомиться с последними трендами и усовершенствовать свои технологии. Чтобы подать свой стартап, необходимо пройти конкурсный отбор. Податься на программу можно до середины февраля. Помимо Украины отбор проектов был объявлен среди таких стран, как Чехия, Дания, Эстония, Армения, Турция, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Беларусь и другие страны Европы.

Победители отбора получат доступ к опыту Эстонии по борьбе с кибератаками и устранению угроз в киберпространстве, а также будут обеспечены финансированием на развитие своих проектов в размере до 30 тыс. евро с возможностью дополнительных инвестиций. Программа рассчитана на проекты, которые занимаются вопросами кибербезопасности с применением технологий искусственного интеллекта. Для участия рассматриваются стартапы на ранней стадии развития, подать заявку можно до середины февраля можно по следующей ссылке.

«Эстония – маленькая страна с населением менее 2 млн человек. При этом она является глобальным центром развития цифровых технологий, блокчейна, электронного управления и обороны. Сложно представить более подходящее место для развития киберстартапа на ранней стадии в Европе или близлежащих регионах. Среди наставников – лучшие отраслевые международные менторы. Мы понимаем всю важность вопроса для Украины. Думаем, опыт Эстонии будет особенно полезен», – Кристобал Алонсо, CEO Startup Wise Guys.

Помимо собственной менторской базы Startup Wise Guys из более 150 экспертов, для обучения киберстартапов будут привлечены соучредитель Defendec и член правления EDIA Яанус Тамм, вице-президент Guardtime и вице-президент Европейской организации по кибербезопасности Мартин Руубель, ангел-инвестор в области кибербезопасности и основатель Comply 27 Ларс Нойпарт, глобальный кибергуру Джозеф Карсон, эксперт по искусственному интеллекту Таави Таммисте и другие.

CyberNorth, единственная в своем роде на территории Европы программа, стартует в Таллине (Эстония) в марте 2019 года и продлится 3 месяца. Пережив сложнейшую кибератаку в 2007 году, Эстония сегодня стала одним из мировых лидеров по кибербезопасности. В 2012 году здесь был открыт Центр передового опыта в области кибербезопасности НАТО, и уже несколько лет в стране проходят профессиональную подготовку киберсолдаты Альянса.

Напомним, Startup Wise Guys активно работают с украинской стартап-индустрией. Акселератор уже проинвестировал 16 стартапов и в следующие два года планирует вложить в украинские проекты еще от 1 до 2 млн евро. Он был основан в 2012 году, и за 7 лет работы, проведя 11 акселерационных программ, инвестировал в более чем 100 стартапов из 35 стран.

Источник: Startup Wise Guys