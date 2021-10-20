The Verge: Facebook планирует сменить название компании, чтобы не ассоциироваться только с социальной сетью

Как утверждает осведомлённый источник, на следующей неделе Facebook планирует изменить название компании, чтобы отразить своё стремление к созданию метавселенной.

Как ожидается, о грядущем изменении названия Facebook генеральный директор Марк Цукерберг расскажет на ежегодной конференции Connect, которая откроется 28 октября. Смена названия призвана призвано сигнализировать о стремлении технологического гиганта быть известным не только в качестве социальной сети. Вероятно, ребрендинг позволит позиционировать синее приложение Facebook в качестве лишь одного из продуктов родительской компании, которая также контролирует такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и др. Представитель Facebook отказался комментировать эту историю.

В настоящее время в Facebook уже работает более 10 тыс. сотрудников, создающих потребительские устройства, такие как очки дополненной реальности. Марк Цукерберг считает, что в конечном итоге они станут такими же широко распространёнными, как смартфоны. В июле он заявил, что в течение следующих нескольких лет Facebook перестанет ассоциироваться у людей в качестве компании, являющейся социальной сетью, а станет компанией метавселенной.

Ребрендинг также может послужить цели дальнейшего отделения работы, на которой сосредоточен Цукерберг, от пристального внимания к социальной сети. Её работа в последнее время вызывает много вопросов у контролирующих органов.

Хотя в последние недели Facebook активно продвигал идею метавселенной, эта концепция всё ещё не получила широкого понимания общественности. Этот термин был внедрён писателем-фантастом Нилом Стивенсоном для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического реального мира. Теперь этот же термин перенимает одна из крупнейших и самых неоднозначных технологических компаний.

Отметим, Facebook – не первая известная технологическая компания, решившая изменить своё название по мере расширения её амбиций. В 2015 году Google прошла процесс трансформации, создав холдинговую компанию Alphabet. Отчасти это было связано с необходимостью демонстрации того, что это уже не просто поисковая система, а разросшийся конгломерат компаний, занимающихся различными продуктами, включая самоуправляемые автомобили и медицинские технологии. А компания Snapchat была переименована в Snap Inc. в 2016 году, когда она начала называть себя «операторской компанией» и представила свои первые очки Spectacles.

Источник: The Verge