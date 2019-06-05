Facebook представил Avatars – аналог Bitmoji от Snapchat





Facebook запускает новую функцию Avatars – возможность для пользователей визуально представлять себя в чатах и в комментариях под публикациями. Avatars позволяет создавать уникальный цифровой образ для использования его в чатах Messenger и новостной ленте Facebook. На текущий момент функция доступна только в Австралии, глобальный запуск запланирован на конец этого или начало следующего года.

Очевидно, что Facebook Avatars – это ответ на популярные нынче Bitmoji в Snapchat, тем не менее здесь есть много различий. Аватары Facebook ещё нельзя интегрировать в другие приложения. Кроме того, для их создания пока нет возможности использовать фото своего профиля или селфи. Вместо этого пользователям предлагается начать с подборки гендерно нейтральных персонажей и кастомизировать их с нуля с помощью 18 различных опций и предметов одежды. После того, как пользователь персонализирует свой мультяшный аватар, следующим шагом будет создание набора стикеров, передающих все его эмоции.

Facebook заявляет, что аватары будут востребованы среди тех пользователей, которые хотят оставаться анонимными в социальной сети и мессенджере, что само по себе звучит странно от компании, не слишком заботящейся о конфиденциальности своих пользователей. Представители Facebook заявили, что соцсеть не планирует монетизировать Avatars напрямую, по крайней мере на первых этапах. Но не исключают эту идею, так что вполне вероятно, в будущем мы сможем увидеть платные варианты одежды или украшения и прочие аксессуары от модных брендов.

На данном этапе функция Avatars запущена в режиме тестирования. Разработчики планируют проводить в Facebook опросы и фокус-группы для того, чтобы убедиться, что процесс создания аватаров не вызывает трудностей. Там уже попросили добавить возможность выбирать возраст аватаров.

Источник: Techcrunch