Facebook работает над конкурентом аудио социальной сети Clubhouse





По данным The New York Times, компания Facebook нацелилась на социальное аудио. Она работает над собственным аналогом Clubhouse – социальной сети, общение в которой осуществляется посредством аудиочатов. Как сообщает источник, пока что продукт находится на «ранних стадиях разработки», поэтому неясно, будет ли он запущен, а если да, то когда.

Эта новость появилась всего через 5 дней после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг присоединился к Clubhouse и принял участие в беседе о будущем дополненной и виртуальной реальности. Это не первый раз, когда крупнейшая в мире социальная сеть копирует успешные решения конкурентов. Ранее компания интегрировала в свои продукты Stories, позаимствовав идею у Snapchat, а также работает над конкурентом TikTok, получившим название Reels.

Добавим, не только Facebook проявляет интерес к аудиочатам. Twitter также работает над собственным конкурентом Clubhouse, известным под названием Spaces. В настоящее время он находится на этапе бета-тестирования. Его команда приобрела компанию Breaker, занимающуюся социальным подкастингом. Тем временем Марк Кьюбан также работает над приложением для работы с живым звуком под названием Fireside. Очевидно, что многие технологические компании считают, что звук станет важным форматом общения в будущем, и они активно пытаются внедрить такой опыт, пока эта тенденция не угаснет.

Источник: The Verge