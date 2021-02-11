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Facebook работает над конкурентом аудио социальной сети Clubhouse

Facebook работает над конкурентом аудио социальной сети Clubhouse

Facebook работает над конкурентом аудио социальной сети Clubhouse


По данным The New York Times, компания Facebook нацелилась на социальное аудио. Она работает над собственным аналогом Clubhouse – социальной сети, общение в которой осуществляется посредством аудиочатов. Как сообщает источник, пока что продукт находится на «ранних стадиях разработки», поэтому неясно, будет ли он запущен, а если да, то когда.

Эта новость появилась всего через 5 дней после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг присоединился к Clubhouse и принял участие в беседе о будущем дополненной и виртуальной реальности. Это не первый раз, когда крупнейшая в мире социальная сеть копирует успешные решения конкурентов. Ранее компания интегрировала в свои продукты Stories, позаимствовав идею у Snapchat, а также работает над конкурентом TikTok, получившим название Reels.

Добавим, не только Facebook проявляет интерес к аудиочатам. Twitter также работает над собственным конкурентом Clubhouse, известным под названием Spaces. В настоящее время он находится на этапе бета-тестирования. Его команда приобрела компанию Breaker, занимающуюся социальным подкастингом. Тем временем Марк Кьюбан также работает над приложением для работы с живым звуком под названием Fireside. Очевидно, что многие технологические компании считают, что звук станет важным форматом общения в будущем, и они активно пытаются внедрить такой опыт, пока эта тенденция не угаснет.

Источник: The Verge

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