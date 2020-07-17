Сервис Reels – конкурент TikTok от Instagram – запустят в августе





Сервис Instagram подтвердил, что готовится к запуску собственного конкурента TikTok, известного под названием Reels. Новая функция разработана специально для короткого, креативного контента

После первоначального запуска в Индии и тестирования в Бразилии, Франции и Германии, компания теперь заявляет о намерении расширить географию доступности Reels на США. Кроме того, осведомлённые источники утверждают, что новый сервис в ближайшие недели запустится не только в США, но и в более чем 50 других странах. Затем представитель Facebook подтвердил запуск новой возможности в США и на международном уровне в начале августа. Однако он не уточнил названия других стран. Также не сообщается точная дата глобального запуска сервиса.

Новый раздел Reels существующего приложения Instagram позволит пользователям создавать и размещать короткие ролики длительностью 15 секунд. Ролики можно будет дополнить музыкальным рядом или другими звуками. Как и в случае TikTok, Reels предоставит набор базовых функций по редактированию видео, например, таймер обратного отсчёта и инструменты для настройки скорости видео.

Ускорение внедрения Reels происходит на фоне усиления контроля над TikTok из-за опасений возможной связи сервиса с китайскими властями. Например, Индия полностью заблокировала возможность использования TikTok. Администрация президента США Дональда Трампа недавно заявила, что рассматривает аналогичный запрет TikTok по причинам, связанным с национальной безопасностью. Позже стало известно, что такое решение может быть принято через несколько недель.

После появления информации о возможном запрете TikTok активизировались другие сервисы. Например, Snapchat начал тестировать навигацию в стиле TikTok для своего общедоступного видеоконтента, а YouTube проводит собственное тестирование. Также повысилась популярность конкурирующих сервисов, таких как Byte, Triller, Dubsmash и Likee.

Источник: techcrunch