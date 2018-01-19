Facebook выпустила специальную версию WhatsApp для бизнеса, но пока лишь на Android и для нескольких стран

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, выпустили отдельную версию сервиса для бизнеса. Собственно, новое ПО так и называется – WhatsApp Business. Пока что сервис доступен лишь в версии для Android и только в пяти странах (Украины среди них нет). Впрочем, разработчики заверили, что в ближайшие недели данный сервис придет в другие регионы. Также обещана версия для iOS.

Кстати говоря, несмотря на свою бизнес-ориентированность, продукт полностью бесплатен, пока. Вопрос монетизации отложили на будущее.

Версия мессенджера WhatsApp Business предлагает все то же самое, что и обычное приложение, плюс еще несколько функций конкретно для бизнеса. В частности, в нем есть возможность создания бизнес-профилей с описанием деятельности, указанием дополнительных контактов, адреса, сайта, часов работы и прочей важной информации.

Кроме того, WhatsApp Business получил набор инструментов Messaging Tools, с помощью которых можно быстро отвечать клиентам, в том числе с использованием готовых ответов на часто задаваемые вопросы. Из других функций, отсутствующих в обычном приложении, можно отметить аналитические инструменты Messaging Statistics, WhatsApp Web и Account Type.

Источник: phonearena