Федерация киберспорта Украины получила статус всеукраинской и готовит ряд турниров по всей стране

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Федерация киберспорта Украины (Ukrainian eSport Federation, UESF) получила статус всеукраинской. Она выполнила все требования, необходимые для получения такого статуса. Дня этого нужно было открыть представительства в большинстве административно-территориальных единиц Украины – минимум в 14. После выполнения первого требования также было необходимо подать соответствующее заявление в Министерство юстиции.

Фактически, на текущий момент UESF имеет представительства в 21 области Украины. Для достижения такого результата организации потребовалось всего 2 месяца, она была создана 6 апреля 2018 года. Членами UESF стали 16 известных украинских киберспортсменов, среди которых Егор «markeloff» Маркелов, Арсений «сeh9» Триноженко, Алексей «xaoc» Кучеров, Кирилл «ANGE1» Карасев, Владислав «bondik» Нечипорчук, Андрей «B1ad3» Городенский, Иоанн «Edward» Сухарев, Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко и Александр «XBOCT» Дашкевич и другие.

UESF — это некоммерческая общественная организация, базирующаяся в Днепре. Её целями являются развитие киберспорта в Украине, поддержка украинских киберспортсменов, создание национальных студенческой, школьной и профессиональной лиг киберспорта и проведение чемпионатов по всей стране. Несмотря на свой молодой возраст, Федерация киберспорта Украины уже провела более 15 турниров в Харькове, Ровно, Житомире, Львове, Чернигове, Днепре, Николаеве и Киеве. Общая сумма призовых денег, которые были разыграны на этих соревнованиях, составила более 250 тыс. грн.

Сейчас федерация разрабатывает график проведения турниров по всей Украине на вторую половину 2018 года. Также она планирует организовать областные LAN-соревнования по всей стране. Кроме того, UESF планирует провести первый официальный чемпионат Украины по киберспорту.

Источник: AIN