Разработчиков Final Fantasy 11 заставили вручную убивать боссов из-за сбоя на сервере

В Final Fantasy 11 произошел сбой на сервере, из-за которого Square Enix пришлось вручную убивать боссов. Разработчики стали своеобразным щитом между игроками и «печально известными монстрами».





На этой неделе в зонах Лимбуса сервер перестал правильно фиксировать победы над временными монстрами, от убийства которых зависит качество лута. В системе игры 2002 года сундуки становятся более ценными в зависимости от того, сколько таких врагов игроки сервера победили в течение месяца. Однако в последние недели игроки не получали надлежащих бонусов.

По правилам Final Fantasy 11, после поражения редкий монстр должен исчезать и не появляться снова до следующего ежемесячного рейда. Однако в зоне Лимбуса они начали возрождаться хаотично. Студия Square Enix объяснила, что причиной стал сбой в серверных данных. Система неожиданно удаляла информацию о победах над этими врагами.

Проблема бьет напрямую по всем игрокам. Каждый живой редкий монстр означает худший лут в сундуках Лимбуса для всего сервера в течение следующего месяца. При этом пока невозможно определить действительно ли монстр жив, или просто появился снова из-за потери данных.

Разработчики Final Fantasy 11 уже выпустили патч, чтобы сбой не повторялся в будущем, но он не решает проблему с январскими рейдами. Поэтому Square Enix вышла на охоту.





«Чтобы решить проблему, игровые мастера посетят каждый мир по очереди и лично победят каждого печально известного монстра. Мы приносим извинения за неудобства», — объяснили разработчики.

Игроки восприняли ситуацию с юмором. Один японский фанат написал в X: «Бог лично вмешивается, чтобы исправить сам мир, это слишком смешно». Другой признался, что когда представил админов, путешествующих по миру и охотящихся на врагов одного за другим, то «не смог сдержать смеха». По состоянию на сейчас Лимбус должен быть освобожден от «печально известных монстров», которые отказывались умирать.

