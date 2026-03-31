Nintendo безумно злится на утечки об играх для Switch 2, — бывший PR-директор

В конце марта 2026 года известный инсайдер NateTheHate обнародовал в подкасте подробное расписание релизов Nintendo для Switch 2 до конца 2026-го и частично на 2027-й год — включая названия, жанры и приблизительные окна выхода.





Утечка прозвучала в выпуске NateTheHate Podcast от 27 марта 2026 года — именно там инсайдер и выложил полный лайнап Switch 2. Впоследствии видео из подкаста появилось на YouTube. Вскоре бывший старший менеджер по маркетингу Nintendo of America Кит Эллис записал видеокомментарий, где назвал ситуацию беспрецедентной. Часть информации из утечки подтвердило издание VGC.

По словам Эллиса, который проработал в Nintendo 13 лет и покинул компанию в 2022-м, реакция японского издателя однозначна:

«Я могу вам обещать: Nintendo безумно злится из-за этого», — заявил он.

Сама утечка оказалась масштабнее типичных предвзрывов. NateTheHate раскрыл конкретный календарь: новая игра серии Star Fox и Fire Emblem: Fortune’s Weave — летом 2026-го; The Duskbloods от FromSoftware — осенью, ориентировочно в октябре; ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time вместе со специальным Zelda-изданием Switch 2 — под конец 2026 года; новый 3D Mario — в 2027-м. Предварительно также упоминались Splatoon Raiders и Rhythm Heaven Groove без четкой даты.





Эллис подчеркнул, что эта утечка качественно отличающийся от всего, с чем Nintendo сталкивалась раньше:

«Это не просто кто-то, кто туманно намекает на что-то в твиттере за 24 часа до Nintendo Direct. Это человек, который разложил весь их лайнап на оставшуюся часть этого года и часть следующего».

Особенно болезненной ситуацию делает то, что NateTheHate — один из самых точных инсайдеров в гейминг-медиа: среди его предыдущих попаданий — точный тайминг анонса самой Switch 2. Из-за этого ведущие издания, которые обычно игнорируют неподтвержденные слухи, на этот раз широко растиражировали утечку — и она охватила аудиторию, значительно большую, чем типичное инсайдерское сообщество.

«У Nintendo есть серьезная проблема с утечками, которую, похоже, не может решить. Для компании, чья маркетинговая стратегия полностью построена на эффекте неожиданности, это огромная проблема», — подытожил Эллис.

По его словам, поиск и ликвидация источника утечек станет для Nintendo «главным приоритетом в ближайшее время». Эллис также выразил беспокойство относительно финансовых последствий: преждевременное раскрытие лайнапа может повлиять на курс акций компании — аналогично тому, как слухи о задержке GTA VI в свое время сказались на котировках Take-Two Interactive. Nintendo официальных комментариев по поводу утечки не предоставляла.

Это не первый и даже не второй случай, когда Nintendo сталкивается с масштабными утечками. Один из самых громких кейсов — так называемый «Gigaleak» в 2020 году, когда в сеть попали гигабайты внутренних данных компании: исходные коды классических игр, прототипы, неизданные проекты и даже техническая документация старых консолей.

В частности, были раскрыты ранние версии игр для Nintendo 64 и GameCube, а также внутренние инструменты разработки. Та утечка считается одним из крупнейших в истории гейминга по объему и глубине данных.

Еще один показательный эпизод — утечка маркетинговых материалов и девкитов накануне запуска Nintendo Switch в 2017 году. Тогда часть информации о функциональности и дизайне устройства появилась до официальной презентации, что заставило компанию усилить контроль над партнерами и цепочками поставок.

Подобные инциденты неоднократно фиксировались и у других издателей: например, утечки по Rockstar Games в 2022 году, когда в сеть попали ранние кадры Grand Theft Auto VIповлекли внутренние проверки и пересмотр политик безопасности.





Источник: Nintendo Life