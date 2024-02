Финальный трейлер Skull and Bones — многострадального пиратского экшена Ubisoft. Изначально релиз планировался на 2018

После настоящего производственного ада и множества переносов Skull & Bones направляется к релизу — накануне старта открытого бета-теста Ubisoft поделилась финальным трейлером многострадального пиратского экшена AAA-класса (или AAAA?).

Немного предыстории Skull & Bones

Разработка Skull and Bones стартовала в далеком 2013 году — как расширение знаменитого хита Assassin’s Creed IV: Black Flag. От анонса игры в 2017 году дату релиза меняли аж 9 (!) раз — игра должна была выйти еще в 2018 году. Но все планы пошли наперекосяк. Если интересно, вот все релизные даты Skull & Bones:

◉ конец 2018 года

◉ 2019 год

◉ 2020 год

◉ 2021-2022 год

◉ 2022-2023 год

◉ 8 ноября 2022 года

◉ 9 марта 2023 года

◉ 2023-2024 год

◉ 16 февраля 2024 года

За более чем 10 лет разработки игры Ubisoft опубликовала различных 29 видео, трейлеров, тизеров, анонсов и дневников разработчиков — сейчас найти их все уже немного проблематично, поскольку некоторые старые материалы с определённых каналов и страниц Ubisoft уже удалены, но, если очень захотеть, можно найти видео 2017 года. Вот, например, анонсирующий трейлер с E3 2017:

И как тут не вспомнить ещё один (чрезвычайно эффектный) кинематографический трейлер — под саундтрек «Короля Артура» Гая Ричи (Growing Up Londinium Дэниела Пембертона):

Финиш

Сейчас Ubisoft, как известно, в глубоком кризисе — недавно Том Хендерсон в содержательной статье рассказывал о внутренних проблемах шестой по количеству сотрудников геймдев-компанией в мире. Если интересно, кризис начался раньше и с тех пор лучше не стало — ось здесь рассказывали. В тексте Хендерсон, между прочим, упоминает катастрофический Skull & Bones, чей бюджет за около 10 лет из-за проблемного менеджмента и отсутствия четкого творческого видения разросся до $200 млн — Ubisoft даже не надеется отбить все эти расходы.

В финальном релизном трейлере под «You Should See Me in a Crown» Билли Айлиш, которая стала музыкальной темой видео, разработчики сосредоточились на демонстрации сражений между различными пиратскими группировками. Хотя несколько живописных сцен на суше также вошли в видеоряд. С 8 по 11 февраля состоится открытое тестирование Skull and Bones — принять участие в нем смогут все желающие. Игра выйдет 16 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Трейлер к релизу

Несколькими днями ранее вышло видео, посвященное пострелизной поддержке пиратского экшена — авторы планируют поддерживать игру несколько лет. В первый год должны выйти четыре сезонных обновления, которые познакомят геймеров с легендарными пиратами и удивят редкими предметами кастомизации.

Планы развития