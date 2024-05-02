Anthropic запустила мобильное приложение с чат-ботом Claude — пока только на iOS (версия для Android выйдет «вскоре»)

Главный конкурент ChatGPT ранее был доступен на на веб-сайте Anthropic Claude.ai и в сторонних библиотеках, таких как Amazon Bedrock, Hugging Face или Microsoft Azure — а теперь получил отдельное мобильное приложение.

Мобильное приложение Claude на данный момент доступно только на устройствах с iOS, однако Anthropic говорит, что версия для Android выйдет «вскоре».

Приложение может работать как текстовый чат-бот, синхронизироваться с веб-чатами, а также анализировать загруженные вами изображения — и оно бесплатное для всех пользователей моделей Claude AI, отмечает The Verge.

Также уже в мае Anthropic введет новый тариф Team, который будет предлагать доступ к моделям Claude группе из 5+ человек по цене $30 за место в месяц. План Pro, который вышел в сентябре, доступен только для физических лиц за $20 в месяц.

Подписчики Team получат доступ ко всем функциям Pro, и дополнительно — большее количество запросов (для сравнения Pro-пользователи и так могут вводить в 5 раз больше запросов, чем бесплатные пользователи), большее контекстное окно и поддержку «сложных разговоров».

Anthropic выпустила семейство моделей Claude 3 в марте в трех размерах: среднюю Claude Sonnet, самую большую Claude Opus и самую маленькую Claude Haiku. В сентябре прошлого года Amazon инвестировала в Anthropic $4 млрд.

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Приложение Claude уже сейчас можно скачать для iPhone и iPad бесплатно из App Store.

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