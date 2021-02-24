Fisker и Foxconn договорились вместе разработать «революционный» электромобиль «Project PEAR» (производство стартует в конце 2023 года, объемы — до 250 тыс. штук в год)
Американский производитель электромобилей Fisker и крупнейший в мире контрактный OEM-производитель электроники Foxconn (Hon Hai Technology Group) договорились о сотрудничестве, в рамках которого будет создан электромобиль нового класса. Кодовое название проекта — Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), по словам партнеров это будет комбинация продвинутых технологий, инноваций, привлекательного дизайна и отличного соотношения цена/качество.
Хенрик Фискер по-прежнему рассчитывает выпустить свой первый электрокроссовер Fisker Ocean в четвертом квартале 2022 года (компания уже собрала 12 тыс. предзаказов). При этом серийное производство совместной с Foxconn модели Project PEAR должно стартовать ровно год спустя — в четвертом квартале 2023 года.
Модель Project PEAR будет ориентирована на глобальный рынок, ее будут продавать в Европе, Китае, Северной Америке, Индии и других крупных рынках. После запуска серийного производства Foxconn рассчитывает выйти на объемы порядка 250 тыс. электромобилей в год.
Отметим, что год назад Foxconn уже анонсировал интерес к созданию электромобилей, причем в качестве партнера в тот момент озвучивался концерн Fiat Chrysler Automobiles. В свою очередь Fisker собирался к 2025 году выпустить сразу четыре электромобиля: кроссовер Ocean, седан EMotion, пикап Alaska и пока безымянный кросс-купе.
Источник: Fisker