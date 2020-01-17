Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, решил заняться созданием электромобилей. В этом ему поможет Fiat Chrysler Automobiles

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Тайваньский производитель электроники Foxconn, на производственных мощностях которого осуществляется сборка львиной доли техники Apple и устройств многих других IT-компаний, подписал соглашение о сотрудничестве с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles для создания совместного предприятия, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на Foxconn.

Новая компания займется разработкой электромобилей и технологий для «интернета транспортных средств» (internet of vehicles; IoV). Доля Fiat Chrysler Automobiles составит 50%, доля Foxconn — «не больше 40%».

Fiat Chrysler возьмет на себя автомобильную составляющую (carmaking), а Foxconn — ноу-хау в области электроники, включая как аппаратное, так и программное обеспечения, рассказал источник Nikkei Asian Review. За развитие электромобильного направления со стороны Foxconn будут отвечать специалисты двух дочерних предприятий тайваньского гиганта — FIT Hon Teng (производит автомобильные компоненты) и FIH Mobile (сборщик Android-смартфонов). При этом известно, что последняя будет ответственна за ПО для различных автомобильных систем.

Первые электрокары совместного предприятия Fiat Chrysler и Foxconn будут производиться в Китае и предназначаться исключительно для местного рынка. В более отдаленной перспективе у новоиспеченного автопроизводителя, возможно, появятся и экспортные модели. Как напоминает Nikkei Asian Review, Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире.

Напоследок отметим, что Foxconn стремится диверсифицировать свой бизнес на фоне замедления роста индустрии смартфонов. По информации Nikkei Asian Review, ввиду уменьшения объема заказов на производство мобильных телефонов FIH Mobile прошлой весной пришлось даже свернуть часть деятельности в сфере смартфонов, начав уделять больше внимания автомобильной электронике.

При этом помимо электрокаров, по словам председателя совета директоров Foxconn Янг Лю, тайваньский гигант в ближайшем будущем намерен попробовать свои силы также в цифровой медицине и роботехнике — эти направления, как полагают в компании, в перспективе могут стать новыми драйверами экономического роста.

Впрочем, несмотря на все телодвижения, списывать со счетов контрактное производство электроники — основную сферу деятельности Foxconn на сегодняшний день, — корпорация явно пока не собирается: как признает Лю, согласно намеченным планам, на данную отрасль еще долго будет приходиться подавляющая часть прибыли компании.

Источник: VC