К 2025 году Fisker обещает выпустить четыре электромобиля: кроссовер Ocean, седан EMotion, пикап Alaska и пока безымянный кросс-купе





Несмотря на то, что электрокроссовер Fisker Ocean все еще весьма далек от выхода на рынок, основатель компании Хенрик Фискер уже объявил, что к 2025 году линейка электромобилей бренда будет состоять из четырех моделей: двух кроссоверов, спорт-седана и пикапа.

Согласно плану Фискера первенцем станет вышеупомянутый Fisker Ocean, у которого пока даже нет собственной платформы. Разработчики рассчитывают использовать стороннее решение VW MEB, однако переговоры с Volkswagen по этому поводу еще продолжаются. Если немецкий автопроизводитель не захочет или не сможет предоставить необходимое количество компонентов, то анонсированный на 2021 год срок выхода наверняка сдвинется на более поздние даты.

Три оставшиеся модели должны выйти в период с 2023 по 2025 год, при этом пока неясно, в какой очередности. Больше всего шансов на первую очередь у спортивного седана, так как он будет основан на уже показанном публике в 2018 году концепте Fisker EMotion. О пикапе Хенрик Фискер, хоть и вскользь, но упоминал (его скорее всего назовут Fisker Alaska), а вот четвертая новинка пока не всплывала на просторах сети.

В компании ее описывают просто как «спортивный кроссовер», так что на основании описания и изображения (синяя модель) можно с уверенностью предположить, что это будет кросс-купе (или, если хотите, купе-кроссовер) с характерно-покатой линией крыши. Наличие сразу четырех разных по характеру моделей в линейке должно привлечь большее количество потенциальных покупателей.

Интересно, что в новой линейке не нашлось места электрическому минивэну Fisker Orbit, представленному еще в 2017 году.

Источник: InsideEV’s