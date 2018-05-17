Фото задней крышки смартфона Nokia 3 (2018) свидетельствует о переработанном дизайне

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На 29 мая компания HMD Global запланировала проведение нового мероприятия. Предполагается, что при этом будут анонсированы новые смартфоны. Речь идёт о версиях Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 2 модельного ряда 2018 года. В интернете уже появилась фотография задней панели смартфона, которая, предположительно, принадлежит модели Nokia 3 (2018). И дизайн новинки отличается от предыдущей версии Nokia 3.

Судя по изображению, смартфон Nokia 3 (2018) имеет пластиковую заднюю панель, чем-то напоминающие устройства Lumia. Вытянутое отверстие для модуля камеры, вероятно, свидетельствует об использовании двойного модуля основной камеры. Ниже имеется отверстие круглой формы. Очевидно, здесь будет размещаться сканер отпечатков пальцев. Ранее у Nokia 3 не было сканера отпечатков пальцев на задней панели. Появление его в этом месте в Nokia 3 (2018), скорее всего, свидетельствует о наличии вытянутого дисплея с минимальными рамками вокруг него.

Помимо логотипа самой компании на задней панели Nokia 3 (2018) также можно рассмотреть логотип Android One. Очевидно, новинка станет частью инициативы Google Android One. Какие-либо подробности о технических характеристиках смартфона Nokia 3 (2018) пока не сообщаются.

Источник: gizmochina