Hyundai договорился с американским стартапом Canoo о совместной разработке скейтборд-платформы для будущих электромобилей Hyundai и Kia

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально объявил о начале сотрудничества с американским стартапом Canoo, который предоставит свою наработки по скейтборд-платформе для будущих электромобилей Hyundai и Kia.

Согласно условиям договора, инженеры Canoo помогут специалистам Hyundai/Kia разработать новую платформу для электромобилей брендов, используя в качестве основы собственный скейтборд-дизайн. Новая платформа изначально планируется как модульное решение, на котором можно будет построить как дешевые и компактные сити-кары, так и достаточно крупные коммерческие устройства для перевозки грузов.

Напомним, что скейтборд-платформа (такую же использует Rivian) представляет собой плоскую основу, на которой собраны все необходимые для электромобиля компоненты, включая электродвигатели, трансмиссию, батарею, управляющую электронику, подвеску, систему управления и т.д.

За счет плотной компоновки всех составляющих основа получается более компактной, легкой и дешевой по сравнению с классической конструкцией автомобиля. Вдобавок плоская основа позволяет сделать салон электромобиля более объемным, а пол — более низким. Также стоит упомянуть более простой и быстрый процесс проектирования и сборки новых моделей, что также должно снизить розничную стоимость таких электромобилей.

Отметим, что стартап Canoo уже приступил к испытаниям на дорогах общего пользования одноименного электрического микроавтобуса мощностью 300 л.с. с батареей на 80 кВтч и запасом хода 400 км. Вывести свою первую модель на рынок разработчики обещают уже в 2021 году.

Напомним, что за последнее время компания Hyundai Motor Group (бренды Hyundai и Kia) договорилась о сотрудничестве с двумя известными производителями электромобилей — британской Arrival и хорватской Rimac.

Источник: Hyundai Motor Group