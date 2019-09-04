Продажи ASUS ROG Phone 2 в Европе стартуют 20 сентября, цена — €899 за базовый вариант 12/512 ГБ и €1199 за версию Ultimate с 1 ТБ флэш-памяти





Сегодня на специальном мероприятии в преддверии открытия выставки IFA 2019 в Берлине компания ASUS представила геймерский смартфон ROG Phone 2 для международного рынка. Напомним, изначально смартфон был представлен в Китае месяц назад, где пользуется небывалым спросом, и вот наконец-то он выходит в Европе.

Не теряя времени, сразу перейдем к самому важному — к срокам продажи и ценам. Европейцы смогут оформить предзаказ на ROG Phone 2 уже сегодня, а реальные продажи стартуют 20 сентября. Базовая модель Elite Edition с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти оценена в €899. Для сравнения, в Китае такая же модель предлагается немного дешевле — за $870. Да, в Китае также есть более доступная версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за $500, которой в Европе, судя по всему, не будет. Кроме базовой Elite Edition в европейской рознице будет еще улучшенная версия ROG Phone 2 Ultimate Edition с 1 ТБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0 и модемом Cat20 4G/LTE со скоростью скачивания данных до 2 Гбит/с вместо Cat18 с 1,2 Гбит/с. Еще одна отличительная особенность Ultimate — матовое покрытие корпуса вместо глянцевого. Само собой, Ultimate Edition стоит дороже — €1199. И в продажу версия Ultimate Edition поступит позже — в четвертом квартале.

Увы, подробностей об условиях выпуска ROG Phone 2 на украинском рынке пока нет. Как только они появятся, мы обновим эту заметку.

Напомним, новый ASUS ROG Phone 2 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, SoC Snapdragon 855+, сдвоенную основную камеру на фотомодулях разрешением 48 (Sony IMX586) и 13 Мп (угол обзора 125°), фронтальную на 24 Мп и аккумулятор 6000 мА•ч, которого хватает на 7 часов игры в PUBG.

Источник: liliputing