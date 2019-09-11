Видео: как будет работать функция бесконтактного жестового управления Motion Sense в смартфонах Pixel 4





В июле этого года компания Google сообщила, что смартфоны серии Pixel 4 получат новую функцию под названием Motion Sense, работающая на сенсорах Soli. А теперь появилось видео, в котором рассказывается, как именно эта функция будет работать.

Как видно из его названия, Motion Sense позволит пользователям выполнять различные действия, такие как смена песен и отключение звука звонков и будильников. Все эти команды осуществляются при помощи движений и жестов без фактического прикосновения к сенсорному дисплею. Также есть функция Reach to check phone, которая активирует экран, когда пользователь наводит на него руку. После этого отображаются уведомления, время и другая привычная информация.

Ниже представлен ролик с описанием Pixel 4. Речь о Motion Sense начинается с временной отметку 13:01.

Напомним, официальная презентация смартфона Pixel 4 ожидается 15 октября.

Источник: gsmarena