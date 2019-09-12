Видео: предварительные обзоры Google Pixel 4 XL





В прошлом году смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL оказались у обозревателей задолго до официального анонса. Сейчас история повторяется. До презентации нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL остается еще месяц, а смартфоны (точнее, прототипы) уже вовсю обозреваются. Вслед за фотографиями в сети начали появляться видеоролики с участием грядущих новинок, причем на видео не какие-то модели или макеты, а рабочие смартфоны. В YouTube одновременно появилось два таких ролика с первых взглядом на Pixel 4 и Pixel 4 XL. Все комментарии к видео — на китайском, но дополнить представление о дизайне новинок они вполне позволяют.

В одном из роликов демонстрируется большая модель Pixel 4 XL в белом цвете корпуса, во втором же можно увидеть Pixel 4 XL в трех разных цветах: черном, белом и коралловом. Как и на недавних фотографиях, рамка у всех окрашена в черный цвет, а вот кнопка включения/разблокировки у черного и кораллового она белая, а у белого — коралловая.

В целом по дизайну никаких сюрпризов нет: квадратная камера и большая рамка над экраном — все это мы видели до этого. И сомневаться в том, что новое поколение будет выглядеть именно так, уже не приходится.

Кроме того, ролики подтверждают поддержку частоты обновления экрана 90 Гц (Smooth Display), а также несколько режимов с более низкой частотой в настройках. Еще есть нечто под названием Ambient EQ. Судя по всему, это аналог технологии Apple True Tone, обеспечивающей подстройку цветовой температуры экрана под внешнее освещение. В разделе «Стили и обои», вероятно, будут собраны тем оформления пользовательского интерфейса. Также в настройках можно увидеть функцию Screen Attention. Ее предназначение должно быть такое же, как у Samsung Smart Stay — держать дисплей включенным до тех пор, пока вы на него смотрите. Среди предустановленных приложений также есть ПО Recorder, хотя неясно, что именно оно будет записывать — только звук или, возможно, все происходящее на экране вместе со звуком. Наконец, на видео можно увидеть новый интерфейс встроенного приложения камеры.

Что касается характеристик, из предыдущих утечек известно, что обе модели построены на SoC Snapdragon 855, оснащены 6 ГБ ОЗУ и будут предложены в версиях с 64 и 128 ГБ флэш-памяти. Младшая модель получит экран OLED диагональю 5,7 дюйма, старшая — 6,23 дюйма разрешением 3040х1440 пикселей. Камеры в обеих — двойные. Основной сенсор Sony IMX363 разрешением 12 Мп с широкоугольным объективом, а в дополнительном модуле будет сенсор Sony IMX481 разрешением 16 Мп и телеобъектив. Младшая получит аккумулятор емкостью 2800 мА·ч, а старшая элемент на 3700 мА·ч.

Отличительной особенностью новых Pixel 4 станет система распознавания лиц, как у iPhone, и функция бесконтактного жестового управления Motion Sense.

Анонс Google Pixel 4 ожидается 15 октября.

Источник: GSM Arena