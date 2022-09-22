Framework создала модульный Chromebook с поддержкой модернизации и ремонта – цена от $1000

Компания Framework, занимающаяся разработкой модульных и ремонтопригодных решений, создала устройство Chromebook. Объединившись с Google, она создала версию ремонтопригодного ноутбука для ChromeOS.

Ноутбук оснащён 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256×1504 точек (соотношение сторон 3:2). Базовая конфигурация включает процессор Intel Core i5-1240, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ. Доступна возможность нарастить ОЗУ до 64 ГБ, а накопитель – до 1 ТБ. Также модернизацию можно провести позже.

Пользователь сможет настроить ноутбук по своему усмотрению, включая конфигурирование разъёмов USB-C, USB-A, MicroSD, HDMI, DisplayPort и Ethernet. Кроме того, можно приобрести специальные карты расширения хранилища на дополнительные 250 ГБ или 1 ТБ.

Представленный модульный Chromebook оснащён чипом безопасности Titan C, встроенным в корпус. Пока неясно, окажет ли это какое-либо заметное влияние на возможность заменять материнскую плату, когда придет время для модернизации.

Ноутбук Framework Laptop Chromebook Edition уже доступен для предварительного заказа по цене от $999. Поставки ожидаются в конце ноября или начале декабря.

Источник: Engadget