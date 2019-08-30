Французский стартап Transition-One предлагает превратить ДВС-автомобиль в электромобиль с помощью б/у батарей Tesla всего за $9,400 ($5,500 после льгот)





Французский стартап Transition-One предлагает всем желающим превратить их ДВС-автомобиль в электромобиль, используя батареи Tesla. Предложение рассчитано на владельцев старых бензиновых и дизельных машин, которые готовы пересесть в электромобиль, но не имеют средств на покупку даже б/у экземпляра. Особенно такой способ понравится жителям крупных европейских городов, где постепенно вступают в силу ограничения на использование ДВС-моделей, а типичный ежедневный пробег не превышает нескольких десятков километров.

На данном этапе стартап поддерживает модернизацию следующих моделей: Renault Twingo II, Fiat 500, Citroen C1, Peugeot 107, Toyota Aygo, VW Polo, однако их список будет расширяться. Об используемом электрическом двигателе и емкости батарей информации нет, но разработчики уверяют, что полученный таким образом электромобиль сможет разгоняться до 110 км/ч и проезжать до 100 км от одного заряда. Также стоит отметить, что аккумуляторы стартап покупает у продавцов бывших в употреблении запчастей (проще говоря, на «авторазборках»), так что их емкость меньше, чем у абсолютно новых.

Недавно компания представила прототип на основе компактного хэтчбека Renault Twingo 2009 года с запасом хода 180 км, который оснастили тремя батарейными модулями — одним в передней части на месте двигателя и двумя в задней — на месте топливного бака. Суммарный вес всех трех модулей составляет 120 кг (для сравнения, вес батареи Renault Zoe составляет 290 кг, она обеспечивает запас хода в 210 км).

Представители стартапа заверили, что работы по переоборудованию максимально просты и занимают всего один день. Стоимость такой переделки составляет достаточно солидные €8,500 ($9,400), однако как минимум во Франции эта операция подпадает под льготы и цена снижается до более приемлемых €5,000 ($5,500).

В данный момент Transition-One находится в поисках инвестиций в размере 6 млн евро, которые позволят ему запустить серийное производство наборов модернизации (conversion kit). Если средства найдутся, то руководство стартапа рассчитывает модернизировать с помощью таких наборов до 4000 автомобилей только в 2020 году.

Отметим, что подобный способ переделки бензиновых автомобилей не является чем-то уникальным, однако обычно он используется для модернизации дорогих классических автомобилей (к примеру, Jaguar E-type Zero) или же в ходе единичных экспериментов (к примеру, Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера). Здесь же идет речь о массовом проекте по трансформации старого европейского автопарка в более экологичную альтернативу.

Источник: Electrek, Transition-One