Франция передаст Украине колёсные «танки» AMX-10 RC и бронемашины Bastion

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 января 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о передаче Украине очередной партии военной техники. По словам Макрона, Франция выделит тяжёлые бронетранспортёры AMX-10 RC (также классифицируются как колёсные танки).

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Как отмечают французские источники, это первый случай, когда танки западного производства будут направлены для усиления украинских вооружённых сил.

Отметим, танк разрабатывался в 1970-х годах и принят на вооружение в 1981 году. Он представляет собой бронированную машину-амфибию массой около 16 тонн. AMX-10 RC имеет башню, в которой установлены 105-мм орудие, спаренный 7,62-мм пулемёт и 4 дымовых миномёта. Танк имеет колёсную формулу 6×6, подвеску со сменным дорожным просветом, систему подкачки шин и два водомёта (используются для движения на воде). Существует модификация с усиленной бронёй, но она не способна плавать. Экипаж боевой машины составляет 4 человека.

В свою очередь Владимир Зеленский в своём Telegram-канале поблагодарил президента Франции за решение передать «лёгкие танки и Bastion».

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Речь идёт о французских многоцелевых бронемашинах Bastion. Это сравнительно новая разработка, представленная в 2010 году и принятая на вооружение в 2012 году. Полноприводная бронемашина имеет противоминную защиту снизу и доступна в нескольких модификациях. Базовая версия предназначена для перевозки группы до 5 бойцов. Поддерживается возможность установки на крыше турели с 12,7-мм пулемётом или боевого модуля. Дополнительно бронемашина может комплектоваться 40-мм гранатомётами типа HK GMG (два сзади, один спереди) или пулемётами калибра 7,62 мм (на тех же позициях). Также доступна модификация, предназначенная для перевозки до 8 бойцов.

К сожалению, не уточняется когда именно и в каком количестве танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion будут переданы Украине.