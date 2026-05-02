Фильм ужасов "Гокум" в стиле Кинга собрал 87% на Rotten Tomatoes

Новый фильм ужасов «Гокум» / Hokum собрал хорошие отзывы и закрепился как одна из самых интересных премьер в жанре этого года. Картину часто сравнивают с работами Стивена Кинга — и не просто так.





По данным Rotten Tomatoes, фильм «Гокум» получил 87% от критиков на основе 119 рецензий. Зрители тоже поддержали картину — их рейтинг составляет 82%. Такой баланс означает редкую ситуацию, когда и профессиональная критика, и массовая аудитория сходятся в оценках.

Сюжет «Гокум»

Сюжет ленты вращается вокруг писателя в исполнении Адама Скотта. Его герой приезжает в ирландский отель, чтобы развеять прах родителей и справиться с творческим кризисом. Там он узнает истории о ведьме, которая якобы преследует номер для молодоженов, а также о загадочном исчезновении сотрудника. Дальше начинается классика жанра: чем глубже он копает, тем темнее становится правда.

Критики отмечают игру Скотта как одну из лучших в его карьере. Его герой сочетает иронию, эмоциональность и внутреннее напряжение — именно то, что работает в психологическом хорроре. Если рейтинг удержится, этот фильм станет его пятым самым успешным проектом по оценкам.





Режиссером выступил Дэмиен Маккарти, который уже зарекомендовал себя в жанре. Его предыдущие работы — «Чудаковатость» и «Предостережение» — также получали более 80% на Rotten Tomatoes. В новом фильме он делает ставку на атмосферу: старый отель, глубокий фольклор и точечные «скримеры» вместо постоянного шума.

Обзор «Гокум» от ScreenRant назвал ленту «отлично собранным возвращением к классическому хоррору», а игру Скотта — «идеальным балансом тишины, сарказма и искренности». Оценка — 9 из 10.

Несмотря на очевидное влияние стиля Кинга, фильм не основан на его произведениях. В то же время индустрия активно развивает другие проекты по книгам писателя. Например, Майк Флэнаган работает над сериалами «Кэрри» и «Темная башня«, а также новой экранизацией «Туман».

Сам Маккарти уже намекнул, что планирует еще один чистый хоррор — «чтобы применить все, чему научился». После этого он хочет сменить жанр.

Источник: screenrant