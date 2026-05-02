banner
Новости Кино 02.05.2026 comment views icon

Фильм ужасов "Гокум" в стиле Кинга собрал 87% на Rotten Tomatoes

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Фільм жахів "Гокум" у стилі Кінга зібрав 87% на Rotten Tomatoes

Новый фильм ужасов «Гокум» / Hokum собрал хорошие отзывы и закрепился как одна из самых интересных премьер в жанре этого года. Картину часто сравнивают с работами Стивена Кинга — и не просто так.


По данным Rotten Tomatoes, фильм «Гокум» получил 87% от критиков на основе 119 рецензий. Зрители тоже поддержали картину — их рейтинг составляет 82%. Такой баланс означает редкую ситуацию, когда и профессиональная критика, и массовая аудитория сходятся в оценках.

Сюжет «Гокум»

Сюжет ленты вращается вокруг писателя в исполнении Адама Скотта. Его герой приезжает в ирландский отель, чтобы развеять прах родителей и справиться с творческим кризисом. Там он узнает истории о ведьме, которая якобы преследует номер для молодоженов, а также о загадочном исчезновении сотрудника. Дальше начинается классика жанра: чем глубже он копает, тем темнее становится правда.

Критики отмечают игру Скотта как одну из лучших в его карьере. Его герой сочетает иронию, эмоциональность и внутреннее напряжение — именно то, что работает в психологическом хорроре. Если рейтинг удержится, этот фильм станет его пятым самым успешным проектом по оценкам.


Режиссером выступил Дэмиен Маккарти, который уже зарекомендовал себя в жанре. Его предыдущие работы — «Чудаковатость» и «Предостережение» — также получали более 80% на Rotten Tomatoes. В новом фильме он делает ставку на атмосферу: старый отель, глубокий фольклор и точечные «скримеры» вместо постоянного шума.

Обзор «Гокум» от ScreenRant назвал ленту «отлично собранным возвращением к классическому хоррору», а игру Скотта — «идеальным балансом тишины, сарказма и искренности». Оценка — 9 из 10.

Несмотря на очевидное влияние стиля Кинга, фильм не основан на его произведениях. В то же время индустрия активно развивает другие проекты по книгам писателя. Например, Майк Флэнаган работает над сериалами «Кэрри» и «Темная башня«, а также новой экранизацией «Туман».

Спецпроекты
Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети

Сам Маккарти уже намекнул, что планирует еще один чистый хоррор — «чтобы применить все, чему научился». После этого он хочет сменить жанр.

Стивен Кинг назвал лучшую фразу в фильме 2026 года «на данный момент»: она звучит в хорроре Netflix

Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Оскар-2027 закрывает двери для искусственного интеллекта: новые правила запрещают ИИ-актеров и ИИ-сценарии
Стивен Кинг назвал лучшую фразу в фильме 2026 года "на данный момент": она звучит в хорроре Netflix
"Дьявол носит Prada 2" собрал $10 млн на предпоказах и открыл летний сезон в кинотеатрах
"Ледниковый период" возвращается: новый фильм выйдет после многолетней паузы
Скуби-Ду: Origins: Netflix приступил к съемкам live-action сериала и показал первый кадр с актерами
Netflix покажет новый криминальный триллер с Робертом Де Ниро: "Человек-шепот" выйдет в августе
Marvel перезапускает "Люди Икс": сценарий от авторов хитового сериала Netflix с 98% на Rotten Tomatoes
"Майкл" стартовал с рекордом для музыкальных байопиков
Звезда "Очень странные дела" + "оскаровский" режиссер: Netflix экранизирует роман Милли Бобби Браун
"Созвездие большого пса" ("Собачьи звезды"): вышел трейлер постапокалиптической драмы Ридли Скотта
Иранские хакеры положили Ubuntu: самый популярный Linux-дистрибутив до сих пор не восстановился полностью
Halo Studios не остановится на одном ремейке: инсайдеры раскрыли планы на Halo 2 и Halo 3
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить