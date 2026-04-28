Новости Кино 28.04.2026

"Ледниковый период" возвращается: новый фильм выйдет после многолетней паузы

Вадим Карпусь

"Льодовиковий період" повертається: новий фільм вийде після багаторічної паузи

После долгой паузы франшиза «Ледниковый период» готовится вернуться в кинотеатры. Новая часть под названием «Ледниковый период: Точка Кипения» уже имеет подтвержденную дату релиза — 5 февраля 2027 года. Это означает пятилетний перерыв между фильмами франшизы и 12 лет ожидания новой полноценной части основной серии после «Ледниковый период: Курс на столкновение» (2016).


Несмотря на то, что серия «Ледниковый период» часто оказывается в тени таких хитов, как «Шрек» или «Гадкий Я», франшиза за годы существования собрала миллиарды долларов и сформировала большую фан-базу. Даже отдельный персонаж Скрат (крысоловка) имеет немало поклонников, которые расстроились из-за его отсутствия в последней части. Концепция серии «Ледниковый период» —история доисторических животных, которые объединяются, чтобы выжить и помогать друг другу — остается универсальной и понятной зрителям всех возрастов.

Изначально премьеру фильма «Ледниковый период: Точка Кипения» планировали на 18 декабря 2026 года, но впоследствии ее перенесли на февраль 2027-го. Это решение выглядит стратегическим, ведь благодаря этому фильм избежит прямой конкуренции с такими блокбастерами, как «Мстители: Судный день» и «Дюна 3«.

Производство стартовало еще в ноябре 2024 года, поэтому проект уже находится на активной стадии.


«Ледниковый период: Точка Кипения» станет седьмым полнометражным фильмом франшизы (если учитывать «Ледниковый период: Приключения Бака»). Для серии, которая стартовала еще в 2002 году, это важная веха — в 2027 году «Ледниковый период» отметит 25 лет.

В то же время стоит заметить, что новый фильм станет первым, созданным без участия Blue Sky Studios, которая закрылась в 2021 году. Как следствие, можно ожидать изменение подхода к производству и потенциально новый стиль.

Общие кассовые сборы франшизы «Ледниковый период» уже превысили $6,4 млрд. В то же время длительная пауза без основных релизов ставит перед новой частью непростую задачу — вернуть интерес аудитории и доказать, что серия все еще актуальна.

Сериал «Гарри Поттер» от HBO: ближе к книгам, но фанаты разъярены из-за изменений

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Источник: screenrant

