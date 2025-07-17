Новости Игры 17.07.2025 comment views icon

Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом

Разработчики игры о молодом Джеймсе Бонде — 007 First Light — получили почти полную свободу во время разработки. Но правообладатель не хотел видеть только одно.

Студия IO Interactive рассказала, что кинокомпания Amazon MGM Studios на выходе не хочет видеть обычное клише с примесями пафоса. Правообладатели фактически поставили лишь одно ключевое условие: не превращать Бонда в «машину для убийств».

«Они рассмотрели все наши идеи — почти не было жестких отказов. Вместо «нет» чаще звучало: «Да, но можно сделать вот так, или…», поэтому сотрудничество было действительно командным, с кучей качественных отзывов, ведь они давно работают с этой франшизой. Было здорово, что они так глубоко вовлеклись в проект. Думаю, это было настоящее приключение и для них», — вспоминает директор франшизы IO Interactive Джонатан Лакайль.

MGM контролирует права на бренд James Bond, поэтому внимательно следила за идеями студии. Однако не блокировала их полностью, а скорее корректировала или предлагала альтернативные варианты. IO Interactive, известная серией Hitman, стремится сделать из 007 First Light отдельный проект с собственной механикой и темпом, а не просто клон Hitman.

Лакайль отдельно подчеркнул, что стиль Hitman — это открытые уровни, терпеливый подход, планирование и точность. А в 007 First Light главный герой — молодой Бонд, который еще только становится агентоми поэтому игра должна быть более динамичной. Сам Джеймс на старте не может быть профессионалом, поскольку только на пути к становлению тем, кого мы знаем по фильмам.

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Игра покажет Бонда в начале его карьеры, без привязки к фильмам или актерам из предыдущих адаптаций. Релиз 007 First Light запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2. Разработчики также намекнули, что игра может иметь элементы живого сервиса, вроде сезонных миссийкак в Hitman: World of Assassination.

Источник: VGC

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