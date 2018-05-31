Gartner: Мировой рынок смартфонов вернулся к росту, в первом квартале было продано 384 млн смартфонов

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Компания Gartner опубликовала очередное исследование рынка смартфонов, согласно которому в первом квартале 2018 года сегмент мобильных устройств вновь вернулся к росту.

Суммарные мировые продажи смартфонов выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за первый квартал было продано 455 млн мобильных телефонов, из которых порядка 383,5 млн (84%) представлят собой смартфоны.

На первом месте остается Samsung, которая поставила на рынок 78,6 млн смартфонов (доля рынка 20,5%), на втором месте Apple с результатом 54,1 млн (доля 14,1%) и на третьем Huawei с 40,4 млн смартфонов (доля 10,5%). У Xiaomi и OPPO практически идентичные результаты с 28 млн смартфонов и долей 7% каждый, а вот все остальные производители суммарно занимают 40% рынка (153,8 млн смартфонов).

Если говорить об операционных системах, то здесь также не набюдается особых изменений — Android сохраняет львиную долю в 85,9%, iOS удерживает 14,1%, а доля других систем исчезающе мала.

Напомним, что по версии IDC, за первые три месяца текущего года производители смартфонов поставили на рынок 334,3 млн устройств, что на 2,9% меньше, чем годом ранее (344,4 млн). Главным виновником снижения продаж аналитики IDC назвали рынок Китая, на который поставили менее 100 млн смартфонов, чего не случалось начиная с третьего квартала 2013 года.

Источник: Gartner