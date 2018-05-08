IDC: Мировые продажи смартфонов в первом квартале упали на 2,9%, производители смогли поставить на рынок всего 334,3 млн устройств

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Исследовательская компания IDC опубликовала свежие данные по мировым продажам смартфонов в первом квартале 2018 года. За первые три месяца текущего года производители смартфонов поставили на рынок 334,3 млн устройств, что на 2,9% меньше, чем годом ранее (344,4 млн). Главным виновником снижения продаж аналитики назвали просевший рынок Китая, на который поставили менее 100 млн смартфонов, чего не случалось начиная с третьего квартала 2013 года.

Также к причинам, повлиявшим на падение поставок, отнесли постепенный переход потребителей на устройства премиум-класса. Такие смартфоны стоят дороже, но при этом намного реже обновляются, так как их владельцы не спешат тратить крупные суммы на каждую следующую флагманскую модель, минимально отличающуюся от их текущей. Именно поэтому в штучном выражении наблюдается снижение продаж, а вот в денежном — сегмент смартфонов продолжает расти.

Мировым лидером по продажам смартфонов остается Samsung, захвативший долю в 23,4% рынка благодаря продаже 78,2 млн смартфонов. Даже небольшое снижение результатов по сравнению с первым кварталом прошлого года (-2,4%, 80,1 млн штук) не позволило подобраться заметно ближе второму номеру рейтинга Apple. «Яблочная» компания увеличила собственные показатели с 50,8 млн до 52,2 млн смартфонов (+2,8%), получив долю рынка 15,6%. Самыми популярными моделями конкурентов стали Samsung Galaxy S9/S9+, Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy J, а также Apple iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Третье место уверенно удерживает Huawei с результатом 39,3 млн смартфонов, что на 13,8% больше, чем годом ранее (34,5 млн). Впрочем, больше всех удивила Xiaomi, которая практически вдвое увеличила объем поставок смартфонов — с 14,8 млн до 28,0 млн (+87,8%), а также долю на рынке — с 4,3% до 8,4%. На пятом месте следует предыдущий «номер четыре» OPPO с результатом 23,9 млн смартфонов (доля 7,1%).

Все остальные производители смартфонов суммарно выпустили на рынок в первом квартале 2018 года 112,7 млн смартфонов (доля 33,7%), хотя годом ранее смогли продать 138,3 млн смартфонов (доля 40,2%), то есть падение составило весьма заметные 18,5%.

Напомним, что по данным IDC мировые продажи планшетов в первом квартале 2018 года побили новый антирекорд, составив порядка 32 млн штук.

Источник: IDC