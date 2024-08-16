Геймер потратил $500 000, чтобы достичь самого высокого уровня аккаунта в Steam

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Сейчас пользователь с ником Stasik достиг 5960-го уровня Steam — интересно, что у платформы еще даже нет для этого специального значка.

Уровни для аккаунтов в Steam можно зарабатывать играя в игры и получая специальные значки, однако их также можно купить за деньги — что и сделал пользователь под ником Stasik. Для достижения самого высокого на платформе уровня он выделил «скромные» $500 000 и превзошел предыдущего рекордсмена, известного коллекционера скинов CS, по имени ST4CK, более чем на 1000 уровней.

Первым богача заметил стример CS2 ohnePixel и детально рассмотрел его инвентарь с бесчисленным количеством высокоуровневых скинов CS2, среди которых несколько AWP Dragon Lores и M4A4 Howl, стоимостью десятки тысяч долларов каждый.

«Этот человек обладает бешеным количеством денег», — сказал ohnePixel. «Он потратил более 500 000 долларов, чтобы получить этот уровень в Steam. Что ты за человек, если у тебя есть полмиллиона? И ты делаешь это только для того, чтобы развлечься в Интернете?».

Стример также добавил, что у Stasik в целом около миллиона на счету, а сам аккаунт зарегистрирован в ОАЭ (хотя информацию невозможно проверить).

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Также в коллекции Stasik было замечено несколько наклеек с расистскими выражениями, что может привести к блокировке такого дорогого профиля — предыдущего рекордсмена ST4CK уже блокировали в прошлом году, но сейчас сняли ограничения.

Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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