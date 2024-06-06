Новости Игры 06.06.2024 в 11:40 comment views icon

Самый дорогой в мире: скин для автомата из Counter-Strike продали за $1 млн

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Андрій Русанов

Автор сайта

Самый дорогой в мире: скин для автомата из Counter-Strike продали за $1 млн

Скин для автомата AK-47 из Counter-Strike стал самым дорогим скином для игры, который когда-либо продавался публично. Это не первый случай, когда скин Counter-Strike стоит много, но первый, стоимость которого превышает $1 млн.

Журналист Джейк Лаки сообщил на X Twitter о факте продажи скина StatTrak Factory New AK-47 in Blue Gem pattern 661. Он отметил, что цена составила более $1 млн, однако не назвал ее точно. Уникальный скин был представлен в CS:GO в 2013 году, до сих пор никто не видел вариант Factory New ранее в игре до этого года. Ранее стримеры и игроки Counter-Strike подсчитали, что его стоимость на продажу может составлять до $1 млн. Последний раз продажа StarTrak 661 состоялась в 2022 году, когда версия скина Minimal Wear стоила $400 тыс.

Kotaku отмечает, что ценность в значительной степени связана с цветом Blue Gem, который придает AK-47 блестящий голубой металлический вид. Скины Blue Gem издавна были самыми редкими и, соответственно, самыми дорогими скинами в Counter-Strike. Ранее владелец ножа Blue Gem отклонил предложение стоимостью примерно $1,5 млн, что сделало его самым дорогим скином Counter-Strike из имеющихся по оценке стоимости.

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