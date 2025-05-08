Второй трейлер GTA 6 сняли на PS5 и он на 50% состоит из геймплея, — Rockstar

Rockstar официально заявила, что второй трейлер GTA 6 полностью смонтирован из кадров, снятых в игре на PlayStation 5.

Студия утверждает, что половина этого трейлера — геймплей. В нем нам показали расширенный взгляд на Вайс-Сити, окружение и отношения главных героев. Только за первые сутки он в пять раз превысил рекорд первого — 475 млн просмотров.

«Второй трейлер Grand Theft Auto VI был полностью снят в игре с PlayStation 5, состоящий поровну из геймплея и катсцен», — заявляет Rockstar.

После выхода трейлера многие, кто предполагал, что это очередной кинематографический взгляд на игру. Картинка выглядела слишком «вылизанной», чтобы поверить, что это настоящий игровой процесс, а не набор кат-сцен. Но Rockstar утверждает, что это был геймплей — просто очень хорошо замаскированный.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

Сказать, что игроки очень ждали геймплейные кадры GTA 6 — будет преуменьшением. Фанаты жаждали хоть каких-то деталей о нем уже полтора года. В трейлере действительно много зрелищных моментов, но трудно было сказать, что снято из-под контроллера, а что — это катсцены. Например, на 00:23 Джейсон заходит в свой дом — и это выглядит как короткий момент геймплея. Еще часть перестрелок и драк похожа на игровой процесс, но сказать о каждом кадре трудно. Если трейлер длится 83,5 секунды, то примерно 40 из них должно быть геймплеем. Только вот не с первого раза можно понять, что именно является геймплеем, а что — нет.

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Но есть нюансы в самой формулировке «геймплей». Для кого-то это — вид из камеры игрока, где он сам управляет действиями. Но Rockstar могут считать геймплеем любую сцену, снятую на движке игры, даже если игрок там ничем не управляет. Это могло бы объяснить, почему визуально все выглядит как качественная постановка. Несмотря на всё, тот факт, что трейлер снят именно на PS5 (а не PS5 Pro или ПК) вызывает уважение. Уровень детализации, освещения и даже отражение в зеркалах выглядит так, будто там включена трассировка лучей.

GTA 6 официально запланирована на 26 мая 2026 года. Ранее релиз планировали на конец 2025-го, но дату перенесли, чтобы избежать «жестокого кранча» — то есть переутомления разработчиков.

Источник: Games Radar