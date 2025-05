Второй трейлер GTA 6 сняли на PS5 и он на 50% состоит из геймплея, — Rockstar

Rockstar официально заявила, что второй трейлер GTA 6 полностью смонтирован из кадров, снятых в игре на PlayStation 5.

Студия утверждает, что половина этого трейлера — геймплей. В нем нам показали расширенный взгляд на Вайс-Сити, окружение и отношения главных героев. Только за первые сутки он в пять раз превысил рекорд первого — 475 млн просмотров.

После выхода трейлера многие, кто предполагал, что это очередной кинематографический взгляд на игру. Картинка выглядела слишком «вылизанной», чтобы поверить, что это настоящий игровой процесс, а не набор кат-сцен. Но Rockstar утверждает, что это был геймплей — просто очень хорошо замаскированный.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025