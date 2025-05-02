Новости Игры 02.05.2025 в 15:16 comment views icon

Релиз GTA VI перенесли на май 2026 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Релиз GTA VI перенесли на май 2026 года

Rockstar Games объявила о переносе GTA VI на 26 мая 2026 года — изначально релиз планировали на осень 2025-го.

Согласно заявлению разработчиков, команде необходимо дополнительное время, «чтобы обеспечить уровень качества, которого ожидают и заслуживают игроки».

«Нам очень жаль, что это произойдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение к новой игре Grand Theft Auto поразили всю нашу команду. Хотим поблагодарить за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры. Надеемся, вы понимаете, что нам нужно это дополнительное время, чтобы обеспечить уровень качества, которого вы ожидаете и заслуживаете».

Слухи о переносе игры ходили еще с сентября 2024-го. Игровой журналист Джейсон Шрайер, который в то время опроверг эти заявления, отреагировал на новую дату так:

«Все всё давно уже знали и понимали».

Напомним, что первый трейлер GTA VI был опубликован еще в декабре 2023 года, и с тех пор об игре почти не появлялось официальных новостей (за исключением слухов о стоимости или переносе релиза). Действие следующей части франшизы Grand Theft Auto будет разворачиваться в Вайс-Сити и получит элементы сюжета, вдохновленного историей Бонни и Клайда; впервые в серии главным героем игры станет женщина.

Предыдущая часть — Grand Theft Auto V — вышла в сентябре 2013 года сначала на PS3 и Xbox 360, а в течение следующих 10 лет Rockstar Games релизила игру на других платформах с каждым разом улучшая ее в различных аспектах. Общие продажи игр серии GTA пересекли отметку в 440 миллионов копий по состоянию на февраль 2025-го.

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