Новости Игры 15.05.2025 в 17:46 comment views icon

В новом трейлере GTA 6 заметили ребенка — это впервые для серии

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

В новом трейлере GTA 6 заметили ребенка — это впервые для серии

GTA 6 станет революционной для «золотой» серии Rockstar — в современном Вайс-Сити могут появиться дети.

По крайней мере, так считает часть фанатов, которые под микроскопом высматривали трейлер и скриншоты студии. В сети уже размышляют, изменит ли Grand Theft Auto свои традиции намеренно избегать детей в шестой части.

Rockstar недавно опубликовала новую порцию материалов к GTA 6. Сразу после второго трейлера появились десятки скриншотов в высоком разрешении. Именно их игроки стали изучать пиксель за пикселем. Один из таких скринов вызвал особую реакцию — на нем, по словам игроков, видно ребенка. Это предполагали еще в декабре 2023 года, когда в первом трейлере на фоне сцены с девушкой в грязи заметили маленькие фигуры, но теперь деталь видна четче.

Главный вопрос сейчас — это действительно ребенок или просто персонаж с маленьким ростом? Некоторые уверены, что это ребенок, а другие склоняются к NPC с низкой моделью. Но если фанаты раскрыли тайну, то это будет первый случай в истории GTA, когда в игровом мире серии появляется несовершеннолетний персонаж. В Red Dead Redemption 2, в отличие от GTA, дети были — хотя и крайне ограниченно.

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Пока что неизвестно, какую роль эти персонажи могут играть. Если Rockstar действительно введёт детей, вероятнее всего, они будут либо только в кат-сценах, либо ограниченно-интерактивные. Традиционно GTA получает высокий возрастной рейтинг, поэтому детей избегают из-за юридических и этических последствий. В случае, если они будут интерактивными, их нельзя будет обижать. Но мы-то знаем, что 100% после релиза ПК-версии найдутся моддеры и обойдут ограничения. Например, в Fallout 3 сообщество уже создавало моды, которые снимали защиту с NPC-детей. GTA вряд ли станет исключением, если дети таки появятся.

Rockstar пока никак не комментирует догадки фанатов GTA 6 должна выйти в 2026 году, поскольку ее релиз перенесли. Незадолго после этого выложили второй трейлер, который на 50% состоит из геймплея. Только за сутки он набрал 475 млн просмотров за сутки. Кроме детей поклонники смотрели новую PlayStation.

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Источник: Insider Gaming

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