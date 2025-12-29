Генеральный директор Fibrebond выплатил 540 сотрудникам $240 млн после продажи компании

Fibrebond производит корпуса для электрооборудования и занимается инфраструктурой центров обработки данных. Владелец продал компанию за $1,7 млрд.

Генеральный директор и бывший владелец компании из штата Луизиана, США, Грэм Уокер разделил выгоду от продажи предприятия в начале 2025 года с его коллективом. Прежде чем согласиться на продажа компании Eaton 1 апреля этого года, Уокер выделил 15% выручки 540 штатным сотрудникам. Это решение привело к созданию бонусного фонда в размере $240 млн, выплаты которого началась в июле.

Работники компании получат в среднем около $443 000 каждый в течение следующих пяти лет при условии, что они останутся в компании. Бонус начислен в зависимости от стажа работы на предприятии. В интервью The Wall Street Journal 46-летний Уокер сказал, что этот шаг направлен на признание лояльности в сложные периоды.

«Надеюсь, что мне исполнится 80 лет, и я получу электронное письмо о том, как это повлияло на кого-то», — сказал Уокер.

Компания Fibrebond основана в 1982 году отцом Грэма, Клодом Вокером, ее штаб-квартира находится в Миндене. Огромные бонусы вызвали бурные эмоции у работников. Некоторые уже использовали деньги для погашения долгов, другие же инвестировали в собственные пенсии или же взяли давно отложенные отпуска. По данным People, некоторые посчитали объявление шуткой из-за размера выплат.

«Раньше мы шли от зарплаты до зарплаты. Теперь я могу жить; я благодарна», — сказала WSJ Леся Ки, давняя работница Fibrebond. «Это было сюрреалистично, это было похоже на то, как сказать людям, что они выиграли в лотерею. Это был абсолютный шок. Они спрашивали: «В чем подвох?», — рассказал Гектор Морено, руководитель Fibrebond, который распределял бонусы.

Грэм Уокер официально уйдет в отставку 31 декабря после завершения продажи. Рассуждая о переходном периоде, он сказал, что пришло время двигаться дальше ради «блага бизнеса и всех причастных».