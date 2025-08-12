Новости IT-бизнес 12.08.2025 comment views icon

NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил

Вадим Карпусь

NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о соглашении с производителями GPU по экспорту их решений в Китай. При этом он заявил, что компания NVIDIA поставляет туда уже устаревшие чипы, которые существенно отстают от современных американских решений.

Дополнительный налог на продажи в Китай

По имеющейся информации, администрация Трампа заключила с NVIDIA и AMD договоренность, по которой компании будут передавать правительству США 15% дохода от продаж в Китае. Сначала, по словам президента, он требовал 20%, но CEO NVIDIA Дженсен Хуанг добился снижения этой доли.

«Кто он, черт возьми?»: Трамп ничего не знал о NVIDIA и хотел ее разделить — Хуанг отговорил

Такой формат сотрудничества беспрецедентен, ведь фактически предусматривает целевое налогообложение доходов с конкретного рынка в обмен на сохранение возможности торговли с ним. И еще это дополнительное налогообложение знаменует собой очередное вмешательство президента в процесс принятия корпоративных решений. Ранее он уже оказывал давление на руководителей, чтобы те инвестировали в американское производство, и требовал отставки нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана из-за связи с китайскими компаниями.

Аналитики заявили, что дополнительный налог может ударить по прибыльности производителей чипов и создать прецедент по налогообложению критически важного экспорта США. Впоследствии эта практика может распространиться не только на полупроводники.

На вопрос, согласилась ли NVIDIA выплачивать 15% доходов в пользу США, представитель компании ответил:

«Мы придерживаемся правил, установленных правительством США для нашего участия на мировых рынках».

Представитель AMD заявил, что США одобрили ее заявки на экспорт некоторых ИИ-процессоров в Китай. Однако он напрямую не затронул соглашения о распределении доходов, и сказал, что бизнес компании придерживается всех экспортных регулирований США.

В прошлом финансовом году NVIDIA получила $17 млрд дохода из Китая, что составляет 13% от общего объема продаж. AMD сообщила о $6,2 млрд дохода из Китая за 2024 год, что составляет 24% от общего объема.

Ограниченные чипы для Китая

Трамп также сообщил, что будущие ИИ-ориентированные GPU для китайского рынка получат искусственно сниженные характеристики, чтобы не дать местным клиентам преимущества в сфере искусственного интеллекта. Фактически правительство США не будет разрешать поставки в Китай передовых ИИ-чипов, способных на самые современные вычисления, а NVIDIA придется ограничиваться урезанными версиями. Таким образом, несмотря на собственные опасения, что Китай может использовать американские возможности ИИ для усиления своих военных сил, Трамп согласился на сделку.

На фоне этого слухи о разработке NVIDIA ИИ-чипа с памятью GDDR7 специально для Китая выглядят более правдоподобно. Тем не менее официального подтверждения пока нет.

Трамп отдельно упомянул ИИ-ускоритель NVIDIA H20, назвав его «устаревшим» и существенно уступающим актуальным GPU, которые доступны клиентам в США. И действительно, H20 уже несколько лет присутствует на внутреннем китайском рынке, а по уровню производительности заметно отстает от передовых решений вроде серии Blackwell.

В то же время Трамп предполагает, что в конце концов может согласовать даже продажу более новых чипов NVIDIA в Китай.

«У Дженсена также есть новый чип, Blackwell», — сказал Трамп журналистам. «Я бы не заключал с этим сделку, хотя это возможно», — сказал он.

Стоит заметить, что администрация Трампа приостановила продажу чипов NVIDIA H20 Китаю в апреле. Но в прошлом месяце компания заявила, что получила разрешение на возобновление поставок и надеется начать их в ближайшее время. Американский чиновник в минувшую пятницу добавил, что Министерство торговли США начало выдавать лицензии на продажу чипов H20 Китаю.

Аналитики и эксперты поставили под сомнение логику возобновления продаж в Китай, если чипы могут представлять угрозу национальной безопасности. Некоторые элементы торговой политики Трампа уже находятся под юридической проверкой.

Спрос на H20 в Китае сохраняется, однако с ростом потребности в мощностях для ИИ и больших вычислений уже в следующем году эта ситуация может кардинально измениться. Если китайским компаниям не будет хватать производительности H20, а доступа к флагманским GPU не будет, спрос может сместиться в сторону альтернативных поставщиков или локальных разработок.

Источник: wccftech, cybernews

