Генетики составили самый детальный каталог онкологических заболеваний. Это должно повысить эффективность ранней диагностики

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Международная группа ученых построили самую детальную на сегодняшний день генетическую карту рака. Работа исследователей опубликована в журнале Nature, кратко о достижении сообщает BBC.

Международная группа ученых расшифровала всю генетическую информацию 38 видов раковых клеток и составила перечень мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Как сообщается, 1,3 тыс. ученых из 37 стран расшифровали генетическую информацию 38 видов раковых клеток. В общей сложности в рамках исследования Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) ученые проанализировал весь генетический код 2658 раковых заболеваний.

На расшифровку генетического кода и каталогизацию мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний, потребовалось 10 лет. Соответствующий генетический материал собрали у 2,6 тыс. пациентов.

Ученые сравнили рак с пазлом из 100 тысяч частей, заявив, что до этого момента 99% этих пазлов отсутствовали. Теперь же им удалось получить недостающие части и собрать весь пазл целиком.

Рак — это мутация в ДНК, когда одна из клеток ткани мутирует и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль. До этого момента мутацию изучали лишь в той части генома, в которой закодированы белки. Но эта часть составляет лишь 2% всей наследственной информации. Остальная часть генетического кода не изучалась, потому что в ней информация не отвечала за производство белков — строительных материалов клетки.

Команда ученых решила расшифровать всю генетическую информацию, чтобы отследить изменения. В итоге они выделили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Генетики пришли к выводу, что один и тот же вид рака могут вызывать различные наборы мутаций — например, в клетках рака легких обнаружили 100 тыс. мутировавших генов. При этом одна может вызывать различные виды рака, например, привести к развитию рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

Исследователи считают, что новые данные помогут повысить эффективность ранней диагностики онкозаболеваний. Они выяснили, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли: за несколько лет или десятилетий.

Также ученые подчеркивают, что развитие рака является следствием обычного старения клеток. Но для определения конкретных триггеров развития и накопления мутаций, которые приводят к раку, нужны дополнительные исследования.

Напомним, не так давно британские ученые заявили об открытии потенциального способа «лечения всех видов рака».

Источник: BBC