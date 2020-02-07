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Генетики составили самый детальный каталог онкологических заболеваний. Это должно повысить эффективность ранней диагностики

Генетики составили самый детальный каталог онкологических заболеваний. Это должно повысить эффективность ранней диагностики

Генетики составили самый детальный каталог онкологических заболеваний. Это должно повысить эффективность ранней диагностики


Международная группа ученых построили самую детальную на сегодняшний день генетическую карту рака. Работа исследователей опубликована в журнале Nature, кратко о достижении сообщает BBC.

Международная группа ученых расшифровала всю генетическую информацию 38 видов раковых клеток и составила перечень мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Как сообщается, 1,3 тыс. ученых из 37 стран расшифровали генетическую информацию 38 видов раковых клеток. В общей сложности в рамках исследования Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) ученые проанализировал весь генетический код 2658 раковых заболеваний.

На расшифровку генетического кода и каталогизацию мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний, потребовалось 10 лет. Соответствующий генетический материал собрали у 2,6 тыс. пациентов.

Ученые сравнили рак с пазлом из 100 тысяч частей, заявив, что до этого момента 99% этих пазлов отсутствовали. Теперь же им удалось получить недостающие части и собрать весь пазл целиком.

Рак — это мутация в ДНК, когда одна из клеток ткани мутирует и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль. До этого момента мутацию изучали лишь в той части генома, в которой закодированы белки. Но эта часть составляет лишь 2% всей наследственной информации. Остальная часть генетического кода не изучалась, потому что в ней информация не отвечала за производство белков — строительных материалов клетки.

Команда ученых решила расшифровать всю генетическую информацию, чтобы отследить изменения. В итоге они выделили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Генетики пришли к выводу, что один и тот же вид рака могут вызывать различные наборы мутаций — например, в клетках рака легких обнаружили 100 тыс. мутировавших генов. При этом одна драйверная мутация может вызывать различные виды рака, например, привести к развитию рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

Исследователи считают, что новые данные помогут повысить эффективность ранней диагностики онкозаболеваний. Они выяснили, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли: за несколько лет или десятилетий.

Также ученые подчеркивают, что развитие рака является следствием обычного старения клеток. Но для определения конкретных триггеров развития и накопления мутаций, которые приводят к раку, нужны дополнительные исследования.

Напомним, не так давно британские ученые заявили об открытии потенциального способа «лечения всех видов рака».

Источник: BBC

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