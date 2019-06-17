Genius Media обвиняет Google в копировании её текстов песен для поиска, Google отвергает обвинения и говорит, что лицензирует тексты у третьих лиц





На протяжении нескольких последних лет в поиске Google была доступна удобная функция для меломанов – вывод текста песен. Если в поисковую строку Google ввести название песни, то в результатах поисковой выдачи сервис отображал текст этой песни. Однако компания Genius Media, специализирующаяся на текстах песен, утверждает, что Google годами копирует их тексты для своих результатов поиска.

Genius работает с 2009 года, и он позиционирует себя в качестве платформы «для аннотирования рэп текстов». Но со временем сервис расширил поле своей деятельности и другие жанры музыки, а также стал местом для любителей музыки, где они могут комментировать и обсуждать свои любимые песни. Genius Media утверждает, что Google копирует её тексты песен. Компания утверждает, что она годами предъявляла претензии поисковому гиганту.

Директор по стратегическому развитию Genius Бен Гросс заявил, что компания «снова и снова демонстрирует Google неопровержимые доказательства того, что они отображают в своём Lyrics OneBox тексты, скопированные с Genius. Это серьёзная проблема, и Google должна решить её».

На сайте Genius использовался хитрый трюк, чтобы выяснить, действительно ли её тексты копируются и повторно размещаются. Для этого применяется серию чередующихся прямых и изогнутых апострофов в размещаемых текстах, чтобы сформировать нечто в духе водяного знака. Преобразование этих шаблонов символов в азбуку Морзе выявляет слова «Red Handed» (пойманный с поличным).

Вместе с тем, Google заявляет, что она лицензирует контент у третьей стороны – компании LyricFind Inc. Также поисковый гигант отмечает, что он очень серьёзно относится к «качеству данных и правам авторов и требует от партнёров по лицензированию соответствия условиям соглашения». Представитель Google добавил, что информация в поисковой выдаче лицензируется из нескольких источников. При этом компания «расследует эту проблему с нашими партнёрами, предоставляющими данные, и если мы обнаружим, что партнёры не придерживаются принятой практики, мы положим конец нашим соглашениям».

Добавим, LyricFind отрицает, что брала тексты у Genius.

Источник: The Verge