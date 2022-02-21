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Германия начала проверку безопасности автопилота Tesla

Германия начала проверку безопасности автопилота Tesla

Германия начала проверку безопасности автопилота Tesla

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии начало проверку автопилота Tesla. Регулятор оценит автоматическую систему смены полосы движения.

О проверке сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на представителя управления. Регулятор ведет переговоры с агентством транспортных средств Нидерландов, отвечающее за одобрение использования транспортных средств в Европе.

Технология автопилота от Tesla находится под пристальным вниманием во многих странах из-за серии аварий со смертельным исходом. Национальная администрация безопасности дорожного движения в США уже проводит расследование потенциальной неисправности автопилота после жалоб водителей на «фантомное торможение» при высоких скоростях.

Tesla также анонсировала полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер. Первыми радаров лишились Tesla Model 3 и Model Y в США. Компания обещала постепенный переход, но точных сроков компания не обозначила.

Автокомпания убрала и функцию Passenger Play, которая позволяла играть в видеоигры на экране приборной панели во время движения, что сказывалось на безопасности.


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