Германия начала проверку безопасности автопилота Tesla

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии начало проверку автопилота Tesla. Регулятор оценит автоматическую систему смены полосы движения.

О проверке сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на представителя управления. Регулятор ведет переговоры с агентством транспортных средств Нидерландов, отвечающее за одобрение использования транспортных средств в Европе.

Технология автопилота от Tesla находится под пристальным вниманием во многих странах из-за серии аварий со смертельным исходом. Национальная администрация безопасности дорожного движения в США уже проводит расследование потенциальной неисправности автопилота после жалоб водителей на «фантомное торможение» при высоких скоростях.

Tesla также анонсировала полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер. Первыми радаров лишились Tesla Model 3 и Model Y в США. Компания обещала постепенный переход, но точных сроков компания не обозначила.

Автокомпания убрала и функцию Passenger Play, которая позволяла играть в видеоигры на экране приборной панели во время движения, что сказывалось на безопасности.