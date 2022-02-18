Регулятор США начал расследование проблемы «фантомного торможения» в машинах Tesla: проверка затронет 416 тыс. авто

За последние три месяца количество жалоб в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) на «фантомное торможение» автомобилей Tesla резко возросло. Вероятно, проблемы вызваны ложным срабатыванием системы предупреждения о прямом столкновении и автоматического экстренного торможения. Впервые об этом стало известно осенью 2021 года. Тогда производителю электромобилей пришлось «откатить» версию 10.3 Full Self-Driving Beta. Но за последние 9 месяцев NHTSA получила уже 354 жалобы на внезапное торможение автомобилей Tesla. И теперь начала расследование, касающееся Model 3 и Model Y 2021 и 2022 годов выпуска (всего 416 тыс.).

Водители говорят, что при использовании функций усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) со включенным адаптивным круиз-контролем, автомобиль неожиданно начинает тормозить на высокой скорости.

«Заявители сообщают, что быстрое замедление может происходить без предупреждения, случайно и часто неоднократно при одном цикле поездок», — сказано в публикации.

Управление по расследованию дефектов NHTSA даст «предварительную оценку», что предшествует официальному отзыву. В отчете говорится, что сообщений об авариях, травмах или погибших в результате «фантомного торможения» не поступало. Однако пассажиров и водителя Tesla внезапные маневры пугают, что может привести к ДТП.

Как писал The Washington Post, проблема может быть связана с неоднозначным решением Tesla убрать радарные датчики из новых автомобилей Model 3 и Model Y и использовать только камеры для работы ADAS.

Ранее Tesla пришлось обновить ПО Full Self-Driving Beta из-за игнорирования машинами требований STOP-знака. Электромобиль продолжал медленно ехать, не останавливаясь полностью.

В 2020 году NHTSA начало расследование в отношении Tesla из-за петиции с обвинениями на случаи самопроизвольного ускорения автомобилей, а спустя год регулятор закрыл дело. Выяснилось, что владельцы электромобилей сами путали педали тормоза и газа.