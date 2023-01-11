Гетманцев анонсировал изменение упрощенной системы налогообложения для борьбы с «зарплатными ФОПами» и уклонением от уплаты налогов

О необходимости изменения упрощенной системы налогообложения после победы в интервью Delo рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, аргументировав целесообразность этой инициативы борьбой с так называемыми «зарплатными ФОПами».

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По его словам, упрощенка используется для уклонения от уплаты налогов и эту практику нужно ликвидировать.

«Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения. Поэтому рано или поздно нам придется заблокировать возможность использовать упрощенку для уклонения от налогообложения» Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Гетманцев предлагает два варианта решения проблемы. Первый — утвердить критерии, по которым будут определять участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах. В качестве примера он приводит ситуации, когда один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько ФОПов, предоставляющих идентичные услуги одному и тому же юрлицу, или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые. Второй — полный запрет для ФОП-упрощенцев 3-й группы работать с юридическими лицами. Да, это уже далеко не первая такая попытка господина Гетманцева ограничить ФОП возможность сотрудничать с юрлицами. В то же время на этот раз глава налогового комитета Верховной Рады, скандально известный несколькими противоречивыми инициативами, отмечает, что второй вариант достаточно радикальный, и он склоняется именно к первому, более мягкому.

Также Даниил Гетманцев подчеркнул, что изменение упрощенной системы налогообложения должно происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ) и уменьшением эффективной ставки до 25%, которая на сегодня составляет 42%. Чиновник убежден, что снижать зарплатные налоги целесообразно только при одновременной детенизации зарплат.

Хорошая новость в том, что никаких налоговых реформ для борьбы с «зарплатными ФОП» до победы Украины в войне не планируют.

«Война, конечно, не лучшее время заниматься борьбой с «зарплатными ФОПами». И я придерживаюсь мнения, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, касающимся зарплат. Если платят – низкий поклон и слава Богу», Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

К этому моменту было множество попыток изменить и даже отменить упрощенную систему налогообложения — и каждый раз подобные инициативы вызывали мощное общественное сопротивление и в конце концов терпели неудачу. Не секрет, что в Украине большинство IT-специалистов и фрилансеров трудоустраиваются как ФОПы (третья группа) и используют упрощенную систему налогообложения с уплатой ЕСВ и ставкой налога на прибыль в размере 5%. Кстати, ожидается, что специальный режим налогообложения 2% вместо привычного 5%, который вместе с другими льготами ввели во время военного положения, отменят с 1 июля 2023 года.. Прежде льготу отменят для игорного бизнеса из-за злоупотреблений — ожидается, что вернется он на общую систему уже к концу 2022 года. Затем льготу заберут у остальных бизнеса и ФЛП.

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Вообще нашумевший специальный режим для IT-индустрии «Дія.City», заработавший в феврале 2022 года, предлагает более либеральный подход к ФОП-«упрощенцам» 3-й группы. Также здесь можно вспомнить недавнюю инициативу SMART-ФОП с автоматизированной системой на базе «Дія» — она предполагает, что отчитываться и платить налоги по ФЛП-«упрощенцам» 3-й группы будут банки.