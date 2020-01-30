Гетманцев выступает против отдельной системы налогообложения для IT, он придумал новый способ вывести «ненастоящих» ФОП на чистую воду
Не секрет, что нынешнее правительство не оставляет попыток ввести так называемый «налог на IT». Собственно, буквально на днях мы рассказывали об очередной инициативе — особом налоговом режиме IP-Box, а незадолго до этого — о концепции «единого налога» для IT-компаний. Но еще раньше Даниил Гетманцев (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде IX созыва), предлагал просто запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. После того, как эта идея вызвала большую волну возмущения, инициатор поспешил объясниться, что его неправильно поняли. И вот сейчас кампания «розкуркулення» специалистов в области IT, паразитирующих на схеме с ФОПами, получила продолжение.
В свежем интервью «Ліга.Фінанси» Даниил Гетманцев выступил за то, чтобы не менять систему налогообложения для специалистов в IT-сфере, которые зарегистрированы и работают как физические лица-предприниматели.
В частности, он отметил, что не является сторонником создания новой группы ФОП для IT-сферы, за которую выступают в Кабинете министров.
«Когда представители Кабмина подумали, что договорились с кем-то, и вывели уже какую-то концепцию налогообложения отрасли, оказалось, что встретили вал критики. Конечно, возможно и будет какой-то результат этого процесса. Но я бы оставил все как есть», — сообщил Гетманцев.
По его словам, действующая система налогообложения в пределах использования ФОП является достаточно льготной, поэтому нет необходимости в том, чтобы вводить какую-то новую систему.
Одновременно он рассказал, как налоговая в будущем будет проверять работу этих ФОП с целью выявления нарушителей — тех, кто таким образом «скрывает» трудовые отношения.
«Конечно, придет время, когда этим вопросом заинтересуется налоговая на уровне администрирования. Но менять налоговое законодательство каким-то образом, мне кажется, нет смысла», — сообщил Гетманцев, комментируя массовое использование схемы ФОП в IТ-сфере, где таким образом работники взаимодействуют со своими фактическими работодателями как предприниматели с предприятиями.
Также глава налогового комитета Верховной Рады назвал ключевые признаки того, что ФОП — «замаскированный» работник. Именно это заслуживает особого внимания.
«Если вы как ФОП ведете деятельность с одним контрагентом и ваша деятельность является специфической — регулярной, такой, что повторяется, на риск вашего контрагента — то, наверное, по своей правовой природе это договор не гражданско-правовой, а трудовой», — добавил Гетманцев.
Он отметил, что сейчас налоговая уже осуществляет подобные проверки и имеет определенные успехи в выявлении «ненастоящих» ФОП. Увы, больше никаких подробностей он не предоставил. Интересно, каким образом и как налоговая планирует привлекать таких «ненастоящих» ФОП к ответственности.
Еще интересно, как налоговая проводит проверки, если в октябре прошлого года президентом был введен двухлетний мораторий на проверки ФОП.
Источник: «Ліга.Фінанси»