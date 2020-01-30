Гетманцев выступает против отдельной системы налогообложения для IT, он придумал новый способ вывести «ненастоящих» ФОП на чистую воду

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Не секрет, что нынешнее правительство не оставляет попыток ввести так называемый «налог на IT». Собственно, буквально на днях мы рассказывали об очередной инициативе — особом налоговом режиме IP-Box, а незадолго до этого — о концепции «единого налога» для IT-компаний. Но еще раньше Даниил Гетманцев (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде IX созыва), предлагал просто запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. После того, как эта идея вызвала большую волну возмущения, инициатор поспешил объясниться, что его неправильно поняли. И вот сейчас кампания «розкуркулення» специалистов в области IT, паразитирующих на схеме с ФОПами, получила продолжение.

В свежем интервью «Ліга.Фінанси» Даниил Гетманцев выступил за то, чтобы не менять систему налогообложения для специалистов в IT-сфере, которые зарегистрированы и работают как физические лица-предприниматели.

В частности, он отметил, что не является сторонником создания новой группы ФОП для IT-сферы, за которую выступают в Кабинете министров.

«Когда представители Кабмина подумали, что договорились с кем-то, и вывели уже какую-то концепцию налогообложения отрасли, оказалось, что встретили вал критики. Конечно, возможно и будет какой-то результат этого процесса. Но я бы оставил все как есть», — сообщил Гетманцев.

По его словам, действующая система налогообложения в пределах использования ФОП является достаточно льготной, поэтому нет необходимости в том, чтобы вводить какую-то новую систему.

Одновременно он рассказал, как налоговая в будущем будет проверять работу этих ФОП с целью выявления нарушителей — тех, кто таким образом «скрывает» трудовые отношения.

«Конечно, придет время, когда этим вопросом заинтересуется налоговая на уровне администрирования. Но менять налоговое законодательство каким-то образом, мне кажется, нет смысла», — сообщил Гетманцев, комментируя массовое использование схемы ФОП в IТ-сфере, где таким образом работники взаимодействуют со своими фактическими работодателями как предприниматели с предприятиями.

Также глава налогового комитета Верховной Рады назвал ключевые признаки того, что ФОП — «замаскированный» работник. Именно это заслуживает особого внимания.

«Если вы как ФОП ведете деятельность с одним контрагентом и ваша деятельность является специфической — регулярной, такой, что повторяется, на риск вашего контрагента — то, наверное, по своей правовой природе это договор не гражданско-правовой, а трудовой», — добавил Гетманцев.

Он отметил, что сейчас налоговая уже осуществляет подобные проверки и имеет определенные успехи в выявлении «ненастоящих» ФОП. Увы, больше никаких подробностей он не предоставил. Интересно, каким образом и как налоговая планирует привлекать таких «ненастоящих» ФОП к ответственности.

Еще интересно, как налоговая проводит проверки, если в октябре прошлого года президентом был введен двухлетний мораторий на проверки ФОП.

Источник: «Ліга.Фінанси»