GfK: В 2018 году во всем мире было продано 1,44 млрд смартфонов на сумму $522 млрд [инфографика]

На мировом рынке бытовой техники и электроники, который суммарно превышает $1,2 триллиона, ведущим сегментом остается рынок смартфонов, мобильных телефонов и нательных устройств с долей 44%. Хотя мировой спрос на смартфоны в 2018 году снизился на 3% (до 1,44 млрд товарных единиц), в целом продажи остаются на высоком уровне и уже достигли $522 млрд, указано в исследовании GfK.

В 2018 году мировые продажи смартфонов остались на высоком уровне, поскольку восходящие тенденции премиум-сегмента продолжают подпитывать рост. В прошлом году на мировом рынке на смартфоны приходилась наибольшая доля общих расходов на бытовую технику и электронику. Ожидается, что эта цифра возрастет в 2019 году еще на 1%. Цифры за IV квартал 2018 года демонстрируют похожую тенденцию. Около 375 млн смартфонов (падение на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) было продано по всему миру, что в денежном эквиваленте составляет $144 млрд.

В 2018 году около 12% (против 9% в 2017 году) проданных смартфонов было реализовано по цене более $800 долларов. Средний сегмент по цене $150-400 долларов продолжает оставаться важным плацдармом в конкурентной битве: 46% смартфонов, проданных во всем мире в 2018 году, было реализовано именно в этом ценовом сегменте (на 2% больше, чем в 2017 году). Четвертый квартал 2018 года довольно сложно сравнивать с ярким последним кварталом 2017 года, поскольку нехватка привлекательных новинок негативно влияла на среднюю цену продажи. Как следствие, последняя снизилась на 2% — до $384.

Исследование GfK «Consumer Life» показывает, что потребительские тенденции меняются, когда речь идет о владении имуществом. Потребители не только «предпочитают иметь меньше имущества, но высшего качества», за что они готовы платить более высокую цену, но и «ценят пользовательский опыт больше, чем имущество». Ни объем памяти, ни больший размер экрана или многомегапиксельная камера — ничего из этого и подобного уже не зажигает воображение потребителей и не стимулирует спрос.

Носимые устройства в 2018 году сохранили свои сильные позиции, годовой спрос вырос на 16%, а объем продаж в денежном эквиваленте — на 35%. Рост спроса происходит благодаря смарт-часам с поддержкой SIM-карт, которые составляют большую часть объема продаж в категории

носимых устройств. В 2018 году смарт-часы с поддержкой SIM-карты составляли 17% объема продаж таких устройств против 8% в 2017 году.

Китайский рынок потребляет большую часть мирового производства смартфонов, кроме того, отдельные китайские бренды постепенно приобретают мировые масштабы. В 2018 году 40% смартфонов китайских брендов было реализовано за пределами Китая (против 31% в 2016 году).

Снижение спроса в Китае в IV квартале 2018 года (уменьшение на 19% по сравнению с прошлым годом), учитывая его значимость (27% объема продаж в денежном эквиваленте), производит значительное влияние на мировые показатели. Сохранение спроса в развивающихся азиатских странах (рост на 13% против прошлого года) и Центрально-Восточной Европе (рост на 3% по сравнению с прошлым годом) лишь частично компенсировали спад в Китае в IV квартале 2018 года.

Источник: GfK