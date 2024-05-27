Готова к NVIDIA RTX 5090: видеокарты весом до 58 кг выдержит новая материнская плата Gigabyte

Размер систем охлаждения современных видеокарт иногда впечатляют, как и их вес. В Gigabyte подготовилась к самым тяжелым NVIDIA RTX 5090 и предлагают разъем и крепления PCIe 5.0, которые выдержат до 58 кг. Не хотелось бы думать, что это намек на размер будущих видеокарт.

Сейчас Gigabyte предлагает только три материнские платы B650E (Extreme), которые полностью поддерживают твердотельные накопители и видеокарты PCIe 5.0. Вскоре компания продемонстрирует новую современную материнскую плату под AM5 с этим чипсетом.

Вероятно следующие материнские платы AMD AM5 будут иметь другую схему именования, чем ожидалось. Вместо X770/B750 будут X870 и X850. Неофициально известно, что полученная на тестирование материнская плата B650E AORUS PRO должна иметь характеристики и функции, ожидаемые от платы X870. Это может быть способом Gigabyte продемонстрировать новые функции без нарушения эмбарго AMD.

Полное название платы — B650E AORUS PRO X USB4. Она имеет WiFi 7 и некоторые инновационные функции, такие как Sensor Panel Link, разъем, который позволяет пользователям подключать специальные панели для отображения системной информации в реальном времени без видеокарты. Хотя Gigabyte в настоящее время не продает эти панели, существует руководство от компании, которое показывает, как их подключить. Этот разъем уже доступен на материнских платах Z790 AORUS PRO X.

В наличии дизайн слота PCIe UD Slot X, который может выдержать большой вес. Слот PCIe 5×16 получил Ultra Durable PCIe Armor — специальную заднюю панель, которая выдерживает нагрузку до 58 кг. Плата будет представлена на Computex 2024 и будет демонстрировать возможности серии X870.

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Источники: BenchLife, VideoCardz

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