Gitlab вышел на биржу с капитализацией $11 млрд и привлек $801 млн

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14 октября основанный украинцем сервис для хостинга IT-проектов GitLab провел публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ под символом GTLB. Начальная цена размещения составила $77 за акцию — заметно выше заявленного диапазона в $66-69.

В ходе IPO компания GitLab продала в общей сложности 10,4 млн акций и привлекла $801 млн от инвесторов, а рыночная капитализация сервиса достигла $11 млрд, пишет Bloomberg.

Изначально GitLab планировала выйти на биржу в ноябре 2020 года, но в мае 2020-го отложила IPO из-за пандемии. В сентябре 2021 года компания подала заявку на проведение IPO на Nasdaq и раскрыла финансовые показатели. Чистый убыток компании за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, составил $69 млн при выручке $108 млн. В 2020 году за тот же период эти показатели составляли $44 млн и $64 млн соответственно.

GitLab основали выходцы из Украины Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов в 2011 году, а в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. В число клиентов GitLab входят Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, Delta и другие.

В GitLab нет офиса — на компанию удаленно работают 1350 сотрудников в более чем 65 странах. Конкурентом GitLab выступает сервис GitHub, который в 2018 году купила Microsoft за 7,5 миллиарда долларов.